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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر فورد برونكو موديل 2026 في السوق السعودي

فورد برونكو
فورد برونكو
صبري طلبه

تواصل فورد برونكو حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الطابع القوي، باعتبارها واحدة من أبرز الطرازات التي تقدمها العلامة الأمريكية في هذه الفئة. 

محرك V6 بقوة 330 حصانًا

تعتمد فورد برونكو 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني، مكون من ست أسطوانات على شكل V وبسعة تبلغ 2.7 لتر، وينتج المحرك قوة تصل إلى 330 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 563 نيوتن متر، وتتصل المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، وبنظام دفع رباعي 4WD.

فورد برونكو

أبعاد فورد برونكو موديل 2026 

تأتي برونكو بطول يبلغ 4,811 مم، في حين يصل عرضها إلى 1,928 مم وارتفاعها إلى 1,852 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,949 مم، بينما يصل وزن السيارة من دون ركاب إلى 2,343 كجم. 

فورد برونكو ووسائل الأمان والدعم 

تحصل السيارة فورد برونكو موديل 2026 على مجموعة واسعة من أنظمة السلامة والمساعدة الإلكترونية، من بينها المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني.

فورد برونكو

كما تتضمن التجهيزات مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة، وتضم السيارة أيضًا أنظمة للتحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، مع نظام لقراءة مسار الطريق يوفر تحذيرًا عند الخروج من المسار ومساعدة على البقاء داخله.

وتدعم فورد برونكو 2026 منظومة أخرى لمراقبة محيط السيارة أثناء القيادة، حيث تشمل التجهيزات نظام مراقبة المنطقة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، إلى جانب نظام لمراقبة إجهاد السائق، كما توجد حساسات ركن في الجهة الأمامية والخلفية، مع كاميرا خارجية بزاوية 360 درجة.

فورد برونكو

تجهيزات فورد برونكو موديل 2026

تأتي برونكو بمقاعد مكسوة بجلد Marine Grade Vinyl، مع مقعد للسائق يوفر التعديل الكهربائي والتدفئة، بينما يحصل مقعد الراكب الأمامي أيضًا على خاصية التدفئة، ويأتي المقود بتصميم جلدي متعدد الوظائف، في حين تعتمد السيارة على نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات مخصصة لتوصيل الهواء إلى الجزء الخلفي من المقصورة.

فورد برونكو

وتتضمن السيارة شاشة للعدادات بقياس 12 بوصة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه بالحجم نفسه، وتدعم الشاشة المركزية الاتصال اللاسلكي مع Apple CarPlay وAndroid Auto، كما تحصل المقصورة على نظام صوتي من Bang & Olufsen مكون من 10 سماعات.

سعر فورد برونكو 2026 في السعودية

يبدأ سعر السيارة في السوق السعودي من 304,750 ريالًا.

فورد برونكو فورد برونكو فورد برونكو موديل 2026 ورد برونكو موديل 2026

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