انقلاب حمولة سيارة جامبو على كوبري قها دون إصابات

شهد طريق القاهرة–الإسكندرية الزراعي، اليوم، انقلاب حمولة سيارة «جامبو» أعلى كوبري قها بمحافظة القليوبية، في الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الواقعة، حيث جرى التعامل مع آثار انقلاب الحمولة ورفعها من أعلى الكوبري، بما ساهم في إعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية.

ولم تسفر الواقعة عن وقوع أي إصابات، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث، للوقوف على ملابساته وأسبابه.

وناشدت الجهات المعنية قائدي السيارات الالتزام بالسرعات المقررة، والتأكد من تثبيت الأحمال بصورة آمنة قبل التحرك، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.