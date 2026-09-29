كسوف الشمس الكلي 2027 في مصر.. موعد الظاهرة وأبرز أماكن مشاهدتها

تستعد مصر لاستقبال ظاهرة فلكية استثنائية خلال السنوات المقبلة مع حدوث كسوف كلي للشمس يوم 2 أغسطس 2027 حيث يمر مسار الكسوف عبر مناطق محددة من الأراضي المصرية لتشهد السماء واحدة من أبرز الظواهر الفلكية التي تحظى باهتمام كبير من هواة الفلك والباحثين والزوار.

وتتميز هذه الظاهرة بوقوع القمر بين الأرض والشمس بشكل يحجب قرص الشمس بالكامل عن المناطق الواقعة داخل مسار الكسوف الكلي لتتحول أجواء النهار إلى ظلام مؤقت يستمر لعدة دقائق.

كسوف

موعد كسوف الشمس الكلي 2027

يوافق موعد كسوف الشمس الكلي يوم الاثنين 2 أغسطس 2027 ويمتد مساره عبر جنوب إسبانيا وشمال إفريقيا قبل أن يعبر عدة دول من بينها المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر ثم يواصل طريقه عبر السعودية واليمن.

وفي مصر يبدأ الكسوف بصورة جزئية في عدد من المناطق اعتبارا من نحو الساعة 11:19 صباحا بينما تبدأ مرحلة الكسوف الكلي في المناطق الواقعة داخل مسار الظل قرابة الساعة 12:39 ظهرا وتستمر حتى نحو الساعة 1:22 ظهرا مع اختلاف التوقيت ومدة الكسوف بحسب الموقع الجغرافي.

مدة كسوف الشمس الكلي في مصر

يعد كسوف الشمس الكلي عام 2027 من الظواهر اللافتة بسبب طول مدة مرحلة الكسوف الكلي حيث يستمر حجب قرص الشمس بالكامل لعدة دقائق في المناطق الواقعة داخل المسار.

وتتجاوز مدة الكسوف الكلي بالقرب من الأقصر 6 دقائق بينما تصل مدة الكسوف عند نقطة أعظم الظاهرة إلى نحو 6 دقائق و24 ثانية لتكون واحدة من أطول فترات الكسوف الكلي التي يمكن رصدها خلال القرن الحادي والعشرين.

أماكن مشاهدة الكسوف الكلي في مصر

لا يشمل مسار الكسوف الكلي جميع أنحاء مصر حيث يمر شريط الظلام الكامل بمناطق جغرافية محددة بينما تشهد المناطق الأخرى كسوفا جزئيا بنسب متفاوتة.

الأقصر

تعد الأقصر من أبرز المدن المصرية الواقعة ضمن نطاق الكسوف الكلي حيث تصل مدة الظلام الكامل فيها إلى نحو 6 دقائق و22 ثانية ويقع أقصى الكسوف في المدينة قرابة الساعة 1:05 ظهرا بالتوقيت المحلي.

كسوف

أسيوط

تشهد أسيوط أيضا مرحلة الكسوف الكلي حيث تصل مدة حجب الشمس بالكامل إلى نحو 6 دقائق و8 ثوان.

واحة سيوة

تقع واحة سيوة ضمن المناطق التي يمكن أن تشهد الكسوف الكلي وتصل مدة المرحلة الكلية فيها إلى نحو 5 دقائق و31 ثانية.

وتقع نقطة أعظم الكسوف في جنوب مصر على مسافة تقارب 50 كيلومترا شرق الأقصر القديمة حيث تصل مدة الكسوف الكلي إلى نحو 6 دقائق و24 ثانية.

كسوف كلي

الدول العربية التي يمر بها كسوف 2027

يمتد مسار الكسوف الكلي للشمس عام 2027 عبر عدد من الدول العربية من بينها ليبيا ومصر والسعودية واليمن بينما يمكن مشاهدة الكسوف بصورة جزئية في مناطق عربية أخرى بحسب موقع كل منطقة بالنسبة إلى مسار ظل القمر.

كيفية مشاهدة كسوف الشمس بأمان

يحذر من النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف باستخدام العين المجردة أو النظارات الشمسية العادية خاصة خلال مراحل الكسوف الجزئي حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى أضرار خطيرة للعين.

ويجب استخدام نظارات مخصصة لرصد الكسوف ومعتمدة لهذا الغرض أو الاستعانة بمعدات فلكية مزودة بمرشحات شمسية آمنة عند متابعة مراحل الظاهرة.

ومن المتوقع أن يحظى كسوف الشمس الكلي 2027 باهتمام واسع في مصر خاصة في المناطق الواقعة داخل مسار الكسوف الكلي نظرا لطول مدة الظلام وإمكانية رصد الظاهرة لعدة دقائق.