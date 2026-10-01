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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب صحفي: الحروب لا تدار في ميادين القتال فقط.. والوعي حائط صد لحماية الدولة

أسامة السعيد
أسامة السعيد
هاني حسين

قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمختلف ممثلي الشعب المصري يعكس حالة من التمثيل المتنوع لمكونات المجتمع، مشيرًا إلى أن انعقاد اللقاء في مقر القيادة الاستراتيجية للدولة حمل رسالة واضحة بشأن المشاركة الجماعية في تحمل مسؤولية إدارة الدولة والحفاظ على أمنها.

وأضاف «السعيد»، في مداخلة هاتفية ، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ من أبرز الرسائل التي حملها اللقاء التأكيد على أهمية التلاحم الشعبي، باعتباره أحد عناصر حماية الدولة، إلى جانب التأكيد على أن الحفاظ على الوطن مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق القيادة السياسية أو الحكومة ومؤسسات الدولة فقط، وإنما تشمل كل مواطن في موقعه.

وأضاف أن مصر تواجه تحديات كبيرة على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، وهو ما يجعل تعزيز الوعي والتكاتف المجتمعي أمرًا مهمًا في التعامل مع هذه التحديات.

وأشار «سعيد» إلى أن الحروب لم تعد تدار في ميادين القتال فقط، وإنما أصبحت تمتد إلى العقول وخلف الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى أدوات مؤثرة في تشكيل الاتجاهات وتحديد السلوكيات.

وأكد أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تُستخدم في التضليل والتحريض والتشويه، داعيًا إلى التعامل معها بعقلية نقدية، والتحقق من المعلومات والاعتماد على المصادر الموثوقة وتجنب الصفحات مجهولة المصدر.

ولفت إلى أن هذه المنصات تمثل في الوقت نفسه وسيلة مهمة لمواجهة الشائعات ونشر المعلومات الصحيحة.

أسامة السعيد اخبار التوك شو الوعي مصر القاهرة

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