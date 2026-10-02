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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«42.7 مليار جنيه في 12 عامًا».. الحكومة تستعرض جهود التوسع في منظومة تخزين المنتجات البترولية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله جهود الدولة في التوسع في منظومة تخزين البترول والمنتجات البترولية، وما تم تنفيذه من مشروعات في هذا المجال، إلى جانب أبرز المشروعات الجاري تنفيذها.

تأمين احتياجات السوق المحلية

وتكتسب منظومة تخزين البترول والمنتجات البترولية أهمية كبيرة في تأمين احتياجات السوق المحلية، من خلال توفير مخزون يلبي الاحتياجات المختلفة، بما يدعم أمن واستقرار إمدادات المنتجات البترولية، ويعزز قدرة المنظومة على مواجهة متطلبات السوق.

وأوضح الإنفوجراف، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 84 مستودعًا لتخزين المنتجات البترولية خلال 12 عامًا، باستثمارات إجمالية بلغت نحو 42.7 مليار جنيه، بطاقة تخزينية تصل إلى 5.2 مليون طن.

واستعرض الإنفوجراف أبرز مستودعات تخزين المنتجات البترولية التي تم إنشاؤها، والتي تشمل مستودعات تخزين البوتاجاز بسوهاج والإسكندرية، ومشروع الرصيف البحري والتسهيلات التخزينية للمنتجات البترولية بشركة سوميد، ومشروع محطة الصب السائل بشركة سونكر بالسخنة، ومستودعات التخزين الاستراتيجية للبترول الخام.

وأشار الإنفوجراف إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروعات مستودعات تخزين البترول الخام والمنتجات البترولية، بإجمالي استثمارات تبلغ 54 مليار جنيه، ومن أبرزها أعمال استكمال توسعات ميناء الحمراء البترولي بالعلمين، وإنشاء منظومة تخزين ونقل وقود الطائرات بمستودع بدر، وإنشاء مستودعات جديدة بشركات العامرية وأسيوط لتكرير البترول والقاهرة لتكرير البترول.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا منصاته الاجتماعي جهود الدولة تخزين البترول

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