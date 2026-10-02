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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديفيز: الفوز على الزمالك شعور رائع.. والأهلي حقق إنجازا تاريخيا في مونديال اليد

ديفيد ديفيز
ديفيد ديفيز
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أعرب الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب»، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 30-25، في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة التي تستضيفها مصر بالعاصمة الجديدة.

وقال ديفيد ديفيز، في تصريحات تلفزيونية، إن البطولة ستظل عالقة في أذهان لاعبي الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق حقق إنجازًا مهمًا بالفوز على ثلاثة فرق أوروبية للمرة الأولى، قبل إنهاء المنافسات في المركز الثالث.

وأضاف مدرب الأهلي: «شكرًا جزيلاً على هذه البطولة الرائعة، والتي ستظل عالقة في أذهاننا ولن ننسى، لأول مرة نستطيع أن نتغلب على 3 فرق من أوروبا، وفي نهاية البطولة التي جمعت بين أفضل 4 فرق أنهينا البطولة في المركز الثالث ضد الزمالك».

وتابع ديفيز أن الفوز على الزمالك يحمل أهمية خاصة بالنسبة للجماهير، مؤكدًا أن هذا الانتصار يمنح الفريق دافعًا إضافيًا لتحقيق المزيد من الانتصارات في المواجهات الكبرى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المدير الفني للأهلي: «بالنسبة للجماهير هذا شيء رائع، ويعطينا الدافع لنفوز بالمزيد من المباريات المشابهة، لا نستطيع أن ننسى ما حدث في هذه البطولة، لدينا المزيد في المستقبل».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على سعادته بالفوز في مواجهة القمة أمام الزمالك، قائلًا: «لم تكن مجرد مباراة أمام الزمالك، شعور رائع أن نفوز من أجل جماهيرنا، الفوز على الزمالك الجميع سعيد به».

الأهلي يحصد البرونزية العالمية الثالثة

ونجح فريق كرة اليد بالنادي الأهلي في حصد الميدالية البرونزية ببطولة العالم للأندية، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 30-25، ليحقق الميدالية العالمية الثالثة في تاريخه بالبطولة.

وسبق للأهلي التتويج بالميدالية الفضية في نسخة 2007، قبل حصد الميدالية البرونزية في نسخة 2024 على حساب برشلونة الإسباني، ليضيف الفريق إنجازًا جديدًا إلى سجل مشاركاته في مونديال الأندية لكرة اليد.

الإسباني ديفيد ديفيز النادي الأهلي بطولة العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب الزمالك الأهلي

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