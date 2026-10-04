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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء السخنة يستقبل السفينة السياحية Aroya وعلى متنها 1327 سائحًا من جنسيات مختلفة

ميناء السخنة يستقبل السفينة السياحية Aroya وعلى متنها 1327 سائحًا من جنسيات مختلفة
ميناء السخنة يستقبل السفينة السياحية Aroya وعلى متنها 1327 سائحًا من جنسيات مختلفة
محمد الغزاوى

استقبل ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الأحد، السفينة السياحية Aroya، المملوكة لشركة Saudi Cruise، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث رست السفينة على رصيف شركة موانئ دبي العالمية بالميناء، قادمة من ميناء شرم الشيخ، وعلى متنها 1327 سائحًا من جنسيات مختلفة، ومن المقرر أن يقوم السائحون بجولة سياحية في القاهرة، على أن يعودوا إلى السفينة في اليوم نفسه.

ميناء السخنة يستقبل السفينة السياحية Aroya وعلى متنها 1327 سائحًا من جنسيات مختلفة

ويبلغ طول السفينة 303 أمتار، وعرضها 39.2 متر، وغاطسها 8.2 متر، وتحمل علم مالطا، فيما تتولى شركة رابسودي أعمال التوكيل الملاحي للسفينة. ومن المنتظر أن تغادر السفينة ميناء السخنة مساء اليوم، متجهة إلى ميناء الإسكندرية.

ويؤكد استقبال ميناء السخنة للسفن السياحية ما يتمتع به الميناء من جاهزية تشغيلية وقدرة على استقبال مختلف أنواع السفن والتعامل معها وفق أعلى معايير الكفاءة والسلامة. وتواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العمل على رفع كفاءة موانئها وتعزيز جاهزيتها لاستقبال السفن، بما يدعم حركة الملاحة والتجارة والسياحة، ويعزز مكانة موانئ المنطقة على خريطة النقل البحري الإقليمي والدولي.

السويس قناة السويس اقتصادية قناة السويس ميناء السخنة

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