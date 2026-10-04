زيدان يشيد برونالدو: جعلني أفوز بألقاب لا تُصدق.. وكنت محظوظًا بوجوده

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن اللاعب كان له دور كبير في تحقيقه العديد من الألقاب خلال فترة توليه قيادة الفريق الإسباني.

وقال زيدان في تصريحات تلفزيونية: «كريستيانو رونالدو جعلني أفوز بألقاب لا تُصدق. كل التحية لك يا كريستيانو».

وأضاف: «يجب أن نحيي مسيرته العظيمة بالطريقة التي تليق بها. كنت محظوظًا بوجوده معي».

وتأتي تصريحات زيدان بالتزامن مع أزمة يمر بها كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي، بعد توتر العلاقة بين قائد المنتخب والمدير الفني خورخي جيسوس خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وبحسب التقارير، بدأت الأزمة عقب تصريحات أدلى بها خورخي جيسوس لوسائل الإعلام، أكد خلالها غياب رونالدو عن مواجهة الدنمارك، قبل أن يغادر قائد البرتغال معسكر المنتخب، في تطورات أثارت حالة من الجدل.

تحرك من الاتحاد البرتغالي لاحتواء الأزمة

ووفقًا لما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية، بدأ الاتحاد البرتغالي لكرة القدم التحرك من أجل تسوية الخلاف، ومن المنتظر أن يعقد مسؤولوه اجتماعًا مع كريستيانو رونالدو خلال الأسبوع المقبل، في محاولة لإنهاء الأزمة وإعادة الهدوء إلى صفوف المنتخب.

ويسعى الاتحاد البرتغالي إلى إعادة ترتيب العلاقة بين جميع الأطراف، بما في ذلك رونالدو وخورخي جيسوس، خاصة في ظل المكانة التي يحظى بها اللاعب مع المنتخب البرتغالي وما قدمه طوال السنوات الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد البرتغالي لا يرغب في أن تنتهي مسيرة رونالدو الدولية بهذه الصورة، ويسعى إلى معالجة الأزمة بما يضمن خروج قائد المنتخب من صفوف البرتغال بصورة تليق بمسيرته وما قدمه لكرة القدم البرتغالية.