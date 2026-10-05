جونزالو راموس يكشف كواليس هدف النرويج.. ماذا قال له جيسوس قبل التسجيل؟

كشف جونزالو راموس، مهاجم منتخب البرتغال، كواليس الهدف الذي قاد فريقه للفوز على النرويج بنتيجة 2-1، مؤكدًا أن تعليمات المدرب جورجي جيسوس قبل الهدف بدقائق كان لها دور في الوصول إلى الشباك.

جونزالو راموس يكشف كواليس هدف النرويج.. ماذا قال له جورجي جيسوس قبل التسجيل؟

وأوضح راموس، في تصريحات لقناة "Canal 11" البرتغالية، أن جودة أرضية الملعب لم تكن مثالية، لكنه لم يهتم بطريقة تسجيل الهدف بقدر أهمية تحويل الفرصة إلى هدف.

وقال: "كانت النتيجة جيدة. بصراحة، لم تكن ظروف أرضية الملعب مثالية، لكن المهم أن الكرة دخلت الشباك. بعد فترة، لن يتذكر أحد جودة التسديدة، فربما تكون التسديدة متقنة للغاية لكنها لا تسكن الشباك، ولذلك الأهم هو تحويل الفرصة إلى هدف".

وتطرق مهاجم البرتغال إلى الحوار الذي دار بينه وبين جورجي جيسوس قبل الهدف، موضحًا أن المدير الفني لاحظ تحركه نحو الجهة اليمنى وطالبه بالعودة إلى منطقة الجزاء.

وأضاف: "حدث ذلك قبل الهدف بدقيقة أو دقيقتين. كنت قد تحركت قليلًا نحو الجهة اليمنى، فقال لي المدرب: ادخل إلى منطقة الجزاء. وبعد دقيقتين سجلت الهدف، فعاد وقال لي: أرأيت؟ لقد أخبرتك بذلك. كانت لحظة طريفة أخرى جمعتني بالمدرب".

وأشاد راموس بما قدمه المنتخب البرتغالي خلال فترة التوقف الدولي، معتبرًا أن اللاعبين بدأوا في استيعاب أفكار جورجي جيسوس، خاصة أن عددًا منهم سبق له العمل تحت قيادته.

وأوضح: "كنا جميعًا نعرف المدرب مسبقًا وندرك ما يخطط لإضافته للفريق. وبالنسبة لمن سبق لهم العمل معه، كان التكيف مع أسلوبه أسهل".

واختتم مهاجم البرتغال حديثه بالتأكيد على التطور الذي يحققه المنتخب مع المدير الفني الجديد، قائلًا: "لدينا أفكار واضحة على الصعيدين الهجومي والدفاعي، ونحن نتحسن ونقدم أداءً أفضل مع كل مباراة، وقد أظهرت هذه المباريات الأربع ما يمكننا تحقيقه في المستقبل".