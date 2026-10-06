استمرار حملات استرداد أراضي الدولة والتصدي للتعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود عدد من أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ حملات الرصد والمتابعة الميدانية، والتعامل الفوري والحاسم مع مختلف صور التعديات والمخالفات الواقعة على الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في الحفاظ على أراضي الدولة، ودعم خطط التنمية والتوسع العمراني بالمدن الجديدة.

مدينة طيبة الجديدة

واطلعت المهندسة راندة المنشاوي على تقرير بشأن نتائج تلك الجهود، حيث نفذ جهاز مدينة طيبة الجديدة 4 قرارات إزالة للتعديات، أسفرت عن استرداد مساحة قدرها 22.97 فدان بمنطقة الـ620 فدانًا بمدينة طيبة الجديدة، وإعادتها إلى حيازة جهاز المدينة.

في السياق ذاته، تابعت الوزيرة جهود جهاز مدينة المنيا الجديدة في استرداد الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم تنفيذ قرار إزالة واسترداد مساحة قدرها 20 فدانًا بمنطقة الغابات الشجرية، ضمن منطقة الـ5000 فدان.

كما شملت أعمال الاسترداد بمدينة المنيا الجديدة أراضي متعدى عليها وخالية من الزراعات، حيث تم استردادها وإعادتها إلى حيازة جهاز المدينة، مع التأكد من خلوها من أي تعديات أو زراعات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتحرير المحاضر اللازمة.

وفي السياق نفسه، نفذ جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد حملات مكبرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، أسفرت عن تنفيذ 30 قرار إزالة بمنطقة «التوسعات الشرقية»، حيث استهدفت الحملات إزالة التعارضات القائمة بين الأسوار والمخطط العام للمنطقة، بما يضمن الالتزام بالمخطط المعتمد والحفاظ على الأراضي واستخداماتها المقررة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الحفاظ على أراضي الدولة وصون ممتلكاتها يمثلان أولوية لدى وزارة الإسكان وأجهزتها التابعة، مشددة على ضرورة استمرار أجهزة المدن الجديدة في تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، والتعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات أو مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي رؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة مواصلة أعمال المرور والرصد الميداني، وسرعة التعامل مع أي مخالفات أو تعديات فور ظهورها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بكل حسم، وعدم السماح بعودة التعديات التي تم إزالتها، بما يرسخ الانضباط العمراني ويحافظ على الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.