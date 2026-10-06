أحمد موسى: 1000 قتيل إسرائيلي في الأسبوع الأول لانتصار أكتوبر

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة انتصارات أكتوبر، مؤكدا أن مصر عاشت فرحة الانتصار الغالية.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن "زوج اختى كان ضابط في الجيش وبعد ما رجع استقبلته بالفرح والزغاريد وضرب النار،في هذا اليوم كتب النصر لشعب مصر العظيم على إسرائيل".

وتابع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن : "أسبوع من الحرب أكتوبر لعام 1973 قتل الف واحد منهم .. اسرائيل تبكي اليوم لانهم يتذكرون هزيمتهم على يد الجيش المصري العظيم.. 6 اكتوبر 1973 كان يوما عظيما وحطمنا خط بارليف".