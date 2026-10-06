نشرة المرأة والمنوعات | مرضى السكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

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