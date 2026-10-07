شقيق إسلام في قضية «بدلة الرقص»: حالته مستقرة بعد الأزمة الأخيرة

أكد سيد، شقيق إسلام، المجني عليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«بدلة الرقص» بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، استقرار حالة شقيقه عقب الأزمة التي تعرض لها خلال ظهوره في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال سيد إن شقيقه تناول مهدئًا عقب الأزمة التي تعرض لها، ثم خلد إلى النوم، مؤكدًا أن حالته مستقرة في الوقت الحالي.

وكان إسلام قد ظهر في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدا خلاله في حالة من الانهيار، قبل أن يتعرض لأزمة ويقدم على محاولة لإيذاء نفسه، ما أثار حالة من القلق بين أسرته ومتابعيه.

وخلال البث، ردد إسلام: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، وفي كل اللي جه عليا وسوء سمعتي.. أنا فوضت أمري لربنا».

وتعود القضية المعروفة إعلاميًا بـ«بدلة الرقص» إلى واقعة التعدي على الشاب بقرية ميت عاصم، واقتياده عنوة وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره ونشر مقاطع مصورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي القضية التي تنظرها محكمة جنايات بنها.