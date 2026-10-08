رموا القنبلة على نفسهم.. إصابة 10 جنود إسرائيليين باستنشاق الغاز المسيل للدموع خلال التدريبات

أفادت وسائل إعلام عبرية أن عشرة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصيبوا بعد إلقاء قنبلة غاز مسيلة للدموع بدلا من قنبلة صوتية خلال التدريبات.

إصابة 10 جنود إسرائيليين

وأوضح بيان من جيش الاحتلال أن عشرة جنود من كتيبة "بارديلاس" بجروح طفيفة خلال تدريب عسكري للكتيبة، وذلك إثر إلقاء قنبلة غاز مسيل للدموع عن طريق الخطأ بدلاً من قنبلة صوتية.

وعقب هذا الاستخدام الخاطئ للذخيرة يوم أمس – الذي يتزامن مع ذكرى هجمات السابع من أكتوبر - ، نُقلت أربع مجندات مقاتلات إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان، بينما خضع جنود آخرون تواجدوا في الموقع واستنشقوا الغاز للفحص والعلاج الميداني. وقد صرح الجيش الإسرائيلي بأن الحادث قيد التحقيق.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الحادث قيد التحقيق، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.