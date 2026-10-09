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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. عيار 18 في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أوسط أعيرة الذهب استقراراً مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 8-10-2026 بمختلف محلات الصاغة.

آخر تحديث لعيار 18

وتضمن آخر تحديث مسجل لـ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5245 جنيها للشراء و 5202 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وسجلت تعاملات الذهب  مع بدء التداولات اليومية؛ استقرارًا من دون تغيير داخل محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب

سعر الذهب يتحرك

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات مساء أمس .

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب 6120 جنيها.

سعر عيار 24 

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6994 جنيها للشراء و 6937 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6411 جنيها للشراء و 6359 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا6120 جنيها للشراء و 6070 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5245 جنيها للشراء و 5202 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 48.96 ألف جنيه للشراء و 48.56 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4125 دولار للشراء و 4124 دولار للبيع.

ضغوط النفط والفائدة تدفع الذهب للتراجع بأكثر من 1% وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

الذهب في السوق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم مع تراجع الدولار من أعلى مستوى له في 18 شهرًا، ما ساعد المعدن النفيس على التعافي من أدنى مستوى له في شهرين، بينما يقيّم المتداولون احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4,132.66 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:40 بتوقيت جرينتش. وكانت أسعار المعدن قد لامست، الأربعاء، أدنى مستوى لها منذ 5 أغسطس، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 4,157.60 دولار.

وعزز تراجع الدولار الطلب على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية، إذ يصبح المعدن أرخص بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 60.36 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.8% إلى 1,660.05 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 1,142.00 دولار.

الذهب يتراجع مع ترقب استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وتراجع رهانات خفضها

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة بيبرستون: “لا تزال مبررات الاستثمار في الذهب على المدى القصير تواجه تحديات. في الوقت الحالي، لا يزال السوق يميل لمصلحة البائعين، وسنحتاج إلى رؤية اختراق فوق مستوى 4,275 دولار حتى نصبح أكثر تفاؤلًا بشأن الاتجاه الصعودي على المدى القريب”.

وأضاف: “إذا بدأت الأسواق في التعامل مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل باعتباره انعكاسًا لمخاطر الائتمان السيادي والمخاطر المالية بدلًا من كونه مؤشرًا على قوة الأساسيات الاقتصادية، فقد يبدأ الذهب في الانفصال إيجابيًا عن عوائد السندات، وقد تعود رهانات تراجع قيمة العملات بقوة أكبر”.

اسعار السبائك الذهب اليوم

وأظهر محضر اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولي البنك كانوا منقسمين الشهر الماضي بشأن مبررات رفع أسعار الفائدة، إذ رأى “بعض المشاركين” أن رفع الفائدة ضروري للحد من تأثير صدمات أسعار الطاقة وغيرها من الأسعار، بينما رأى تيار أكثر تشددًا أنه ضروري لمواجهة مخاطر ظهور تضخم مدفوع بالطلب.

ويرى المتداولون احتمالًا لا يتجاوز 18% لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، بينما يسعرون احتمالًا يبلغ 80% لرفعها في ديسمبر، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وحذرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي يواجه تهديدات ناجمة عن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وتراكم الديون الحكومية القياسية، والمخاطر المرتبطة بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، داعية الحكومات إلى تنفيذ إجراءات وقائية في السياسات المالية والنقدية.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب

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