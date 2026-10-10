د. هبة محمد عيد: مَن يعتاد الشماعات.. لا يستقيم ظهره

​في رحلة التربية، نقع في فخ الحب المفرط دون أن نشعر، فنُحيط أبناءنا برعاية فائقة تجعل كل شيء في متناول أيديهم دون أدنى جهد، ظناً منا أننا نمنحهم حياة سعيدة ومستقرة. لكن الحقيقة النفسية والتربوية الأكثر عمقاً تؤكد أن ما يأتي بلا سعي، يفقد قيمته سريعاً، فتجريد الابن من تجربة المحاولة والتعب يسلب منه لذة الإنجاز ومعنى الاستحقاق، ويخلق شخصية هشة تنقصها الصلابة النفسية لمواجهة الحياة. وهنا يتجلى جوهر الحكمة الشهيرة: "لا تعطني سمكة، بل علمني كيف أصطاد".. فالإحسان الحقيقي لأبنائنا لا يتجسد في تقديم الامتيازات على طبق من ذهب، بل في تمليكهم أدوات الاعتماد على الذات وصنع قيمتهم بأيديهم.

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إن المسؤولية ليست قراراً يتخذه الطفل حين يبلغ سناً معينة، بل هي ثقافة وأسلوب حياة يُبنى يوماً بعد يوم عبر التفاصيل اليومية الصغيرة. تبدأ هذه الثقافة بالربط الواعي بين الجهد والنتيجة؛ فعندما يطلب الابن أمرًا، من المهم أن يدرك أن الموارد والامتيازات تُستحق بالالتزام والمسؤولية، وليست حقوقاً مُسلّماً بها لمجرد الطلب. ويتطلب هذا تدريباً تدريجياً على الأدوار داخل الأسرة منذ السنوات الأولى، بدءاً من ترتيب متطلباته الشخصية والاهتمام بغرفته، وصولاً إلى المشاركة في القرارات الأسرية البسيطة، فالقيم تُمارَس ولا تُحوَّل إلى مجرد نصائح شفهية. ومن الضروري هنا أن نترك للأبناء مساحة لـ "التعب الممتع"، ليخوضوا تجربة الخطأ والصواب، ويستشعروا حلاوة الوصول بعد المشقة، فهذا التوازن هو ما يبني تقدير الذات الثابت.

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ولا يمكننا إطلاقاً أن نطالب أطفالنا بتحمل مسؤولية أفعالهم إن كنا نحن الأهل نتهرب من أخطائنا أو نبحث عن شماعات لنعلق عليها تعثراتنا. القدوة الحقيقية تتطلب شجاعة أخلاقية ونفسية تبدأ بشجاعة الاعتراف بالخطأ أمام الأبناء بكلمات بسيطة مثل "لقد أخطأتُ في هذا القرار، وسأتحمل عواقبه وأعمل على إصلاحه". هذا الموقف العملي يغرس في نفس الطفل أن الخطأ ليس نهاية المطاف، بل هو المحطة الأولى للتعلم والنضج. كما يتوجب علينا إسقاط شماعات اللوم على الظروف أو الآخرين، فحين يرى الابن والده أو والدته يتحملان نتائج القرارات بشجاعة ورضا، ينشأ متزناً نفسياً ومستقلاً بذاته.

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إن الهروب من المسؤولية غلطة يرتكبها الآباء بحسن نية أحياناً، لكن الأبناء هم من يدفعون ثمنها من استقلاليتهم وسعادتهم المستقبلية. ولعلاج هذا المسار، نحتاج إلى تغيير لغة الحوار اليومي فبدلاً من البحث عن من هو المذنب عند حدوث مشكلة بسؤال "من فعل هذا؟"، يجدر بنا التوجه فوراً نحو التفكير القيادي بسؤال "ما الذي حدث؟ وما خطتك الآن لإصلاح الأمر؟". هذا الانتقال البسيط ينقل عقلية الطفل من الدفاع والهروب إلى تحمل المسؤولية والبحث عن الحلول. أضف إلى ذلك أهمية ترك الطفل ليتحمل العواقب الطبيعية لأفعاله؛ فإذا أهمل حماية متعلقاته وفقدها، لا نسرع ببديل فوري، بل ندع النتيجة الطبيعية تُعلّمه قيمة الحفاظ على ما يملك.

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إن بناء إنسان قادر على الصمود، صادق مع نفسه، ويتحمل تبعات قراراته —إن أخطأ أو أصاب— هو أعظم استثمار نقدمه لأبنائنا ولمجتمعنا. فالتربية الرشيدة لا تعني أن نمهد الطريق للأبناء، بل أن نعدّ الأبناء ليخوضوا أعتى الطرق بوعي وشجاعة وأمانة.