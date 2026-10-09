مراكز الشباب بأسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية الدور التربوي والمجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب في إحياء المناسبات الوطنية، وتعزيز الوعي بتاريخ الوطن وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى النشء والشباب، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة بمراكز شباب بويط، وكودية الإسلام، والمندرة بحري، وببلاو، وبانوب ظهر الجمل، احتفالًا بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الفعاليات نفذتها مديرية الشباب والرياضة بأسيوط برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم، وكيل الوزارة، وشملت أنشطة وطنية ورياضية وترفيهية متنوعة، تضمنت رفع أعلام مصر وترديد الأغاني الوطنية وتنظيم الألعاب والأنشطة الجماعية، بما يسهم في إدخال البهجة على المشاركين وتعزيز روح التعاون والمشاركة، وربط النشء والشباب بتاريخ وطنهم وما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات لاستعادة الأرض وصون كرامة الوطن.

وأشار محمد علوان إلى مشاركة 25 طليعًا بمركز شباب بانوب ظهر الجمل في تشكيل عبارة «السادس من أكتوبر» باستخدام بساط الكاراتيه بملعب النجيل الصناعي، في مشهد جمع بين الرياضة والتعبير عن الاعتزاز بذكرى النصر، فيما نظم مركز شباب المندرة بحري احتفالية للتعريف بأهمية انتصارات أكتوبر وتضحيات الآباء والأجداد في استعادة الأرض، ودور مؤسسات الدولة والمجتمع في خدمة الوطن.

وأضاف المحافظ أن مركز شباب كودية الإسلام نظم يومًا ترفيهيًا بمشاركة 50 عضوًا، تضمن عددًا من الألعاب والأنشطة الجماعية، بينما احتفل مركز شباب بويط بمشاركة 20 طليعًا برفع الأعلام المصرية وترديد الأغاني الوطنية، إلى جانب فعاليات مماثلة بمركز شباب ببلاو.

وأكد محمد علوان استمرار دعم الأنشطة الوطنية والثقافية والرياضية والترفيهية بمراكز الشباب، بما يسهم في بناء الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، وتعريفهم بقيم التضحية والإصرار والعزيمة، وترسيخ روح الولاء والانتماء والمشاركة المجتمعية.