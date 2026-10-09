مستوطنون وجنود إسرائيليون يمنعون الفلسطينيين من حصاد الزيتون في الضفة

منع مستوطنون إسرائيليون وجنود من الجيش الإسرائيلي مزارعين فلسطينيين من جني ثمار الزيتون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بالتزامن مع موسم حصاد الزيتون، وفقًا لما ورد في صحيفة هآرتس.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باعتقال القوات الإسرائيلية تسعة فلسطينيين في محافظة الخليل، بينهم مدير المسجد الإبراهيمي في المدينة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد القيود والاعتداءات التي يتعرض لها المزارعون الفلسطينيون خلال موسم قطف الزيتون، الذي يمثل مصدر دخل رئيسيا للعديد من العائلات الفلسطينية، فضلًا عن أهميته الاقتصادية والاجتماعية.