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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

199 خلال أسبوع.. مطار مرسى علم يستقبل 41 رحلة دولية اليوم

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تستعد مدينة مرسى علم لاستقبال مزيد من الوفود السياحية خلال الأيام المقبلة، مع إعلان جداول التشغيل عن 199 رحلة طيران دولية إلى مطار مرسى علم الدولي خلال الأسبوع الجاري، من السبت وحتى الجمعة المقبل، بينها 41 رحلة مقررة اليوم السبت.

وتنقل رحلات اليوم آلاف السائحين من جنسيات متعددة، في استمرار لحركة الوصول من الأسواق السياحية الدولية إلى واحدة من أبرز الوجهات الساحلية بمحافظة البحر الأحمر.

الشواطئ والشعاب المرجانية تجذب الزائرين

وتستقطب مرسى علم السائحين الباحثين عن الطبيعة والأنشطة البحرية، بفضل شواطئها الممتدة ومياهها الفيروزية وشعابها المرجانية، إلى جانب مواقع الغوص التي تمنح الزائرين فرصة لاستكشاف الحياة البحرية في البحر الأحمر.

وتوفر الفنادق والمنتجعات المنتشرة بالمدينة خيارات متنوعة للإقامة والاستجمام، ما يدعم قدرتها على استقبال السائحين على مدار العام.

حركة الطيران تدعم النشاط السياحي

ومن المنتظر أن تسهم الرحلات المدرجة في جدول التشغيل الأسبوعي في استمرار تدفق الزائرين إلى مرسى علم، بما يدعم الإشغال الفندقي وحركة الخدمات والأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي في مدن البحر الأحمر.

وتحافظ المدينة على حضورها ضمن المقاصد السياحية المصرية التي تعتمد على التنوع الطبيعي والبيئي عاملًا رئيسيًا في جذب السائحين من مختلف دول العالم.

الغردقة البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر

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