قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«مين ميحبش أم الدنيا».. رئيس وزراء ماليزيا يعدد رموز مصر للرئيس السيسي
الغيابات شبح يهدد فرص الزمالك غدا أمام الأهلي
بلومبيرج : دولة كبرى تزوّد إيران بالصواريخ لمواجهة ترامب
أرقام ووجوه جديدة ومفارقات تاريخية.. تفاصيل مثيرة قبل قمة الأهلي والزمالك
ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل
وزير الصحة: إطلاق مبادرة ورابطة للأطباء المصريين بالخارج
مفاجأة في سوق الذهب.. تطور مهم قد يغيّر اتجاه الأسعار
الدولار بكام.. أسعار صرف العملات اليوم السبت 10 أكتوبر
تقرير الطب النفسي يؤكد سلامة القوى العقلية للمتهم بقتل أسرة التجمع
رئيس وزراء ماليزيا: مصر شريك تاريخي في نشر العلم والمعرفة وتعزيز الروابط الثقافية
محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون المتوقع أمام سامسون في الدوري التركي
رئيس وزراء ماليزيا: مصر حاضرة في وجدان الماليزيين.. وعلاقاتنا تمتد لآلاف السنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني لتعظيم الشراكة المصرية الأفريقية في المعادن النادرة والثروات التعدينية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب أهمية وضع رؤية مصرية أفريقية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية والمعادن النادرة التي تزخر بها القارة الأفريقية ، باعتبارها أحد أهم مفاتيح تحقيق التنمية المستدامة، ودعم التصنيع، وتعزيز استقلال القرار الاقتصادي للقارة خلال المرحلة المقبلة.

 موضحاً أن أفريقيا تمتلك احتياطيات ضخمة من العديد من المعادن والخامات الاستراتيجية، في مقدمتها المعادن النادرة والمعادن المرتبطة بالصناعات التكنولوجية والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يجعلها مؤهلة للتحول من مجرد مصدر للمواد الخام إلى شريك رئيسي في سلاسل القيمة العالمية، إذا نجحت دول القارة في توطين عمليات الاستخراج والتصنيع وزيادة القيمة المضافة.

وطالب " سليم " فى تصريحات له بضرورة التحرك نحو بناء شراكة مصرية أفريقية جديدة في قطاع التعدين تقوم على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، مع منح القطاع الخاص دوراً أكبر في إقامة مشروعات تعدين وتصنيع مشتركة، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات المسح الجيولوجي والاستكشاف وإدارة المناجم والصناعات التعدينية متقدماً للحكومة ب 5 آليات جديدة للتنفيذ وهى :
أولاً: إنشاء منصة أفريقية رقمية موحدة للثروات التعدينية، تتضمن خرائط للموارد والاحتياطيات والفرص الاستثمارية والمشروعات المطروحة، بما يسهل وصول المستثمرين إلى البيانات.
ثانياً: تأسيس تحالف مصري أفريقي للمعادن الاستراتيجية، يضم الحكومات وشركات التعدين ومراكز البحث والجامعات، بهدف تنفيذ مشروعات مشتركة في الاستكشاف والتصنيع.
ثالثاً: إطلاق صندوق استثماري مصري أفريقي متخصص في التعدين، لتمويل عمليات الاستكشاف وإقامة الصناعات التحويلية المرتبطة بالمعادن النادرة.
رابعاً: إنشاء مراكز تدريب أفريقية متخصصة في علوم التعدين والاستكشاف والسلامة والتكنولوجيا الحديثة، مع الاستفادة من الخبرات المصرية.
خامساً: إعداد خريطة للصناعات التي يمكن توطينها داخل القارة اعتماداً على الخامات الأفريقية، بدلاً من تصديرها في صورتها الأولية، بما يخلق فرص عمل ويزيد العائد الاقتصادي.

وشدد الدكتور محمد سليم على أن استغلال الثروة التعدينية الأفريقية يجب أن يتحول إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تحقق مصالح الشعوب الأفريقية، وتدعم التكامل الاقتصادي، وتفتح أمام مصر فرصاً جديدة للاستثمار والتعاون جنوباً، بما يعزز مكانتها كشريك رئيسي في جهود التنمية بالقارة.

التنمية المستدامة القارة الأفريقية الثروات التعدينية المعادن النادرة الطاقة الجديدة والمتجددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي إلى 57.35 مليار

سعر الذهب

أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن.. كم سعره؟

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

الكاف يدرس قرارات من العيار الثقيل | تغييرات مرتقبة في بطولات أفريقيا.. تطبيق الـ VAR والأهداف خارج الأرض.. وجائزة جديدة لأفضل لاعب

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

الارصاد الجوية

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة كثيفة خلال الأيام القادمة

السيارة

فحص فيديو سيارة سوداء تصدم عدة أشخاص وتهشم سيارات أمام هايبر وان

صورة أرشيفية

خناقة قلبت بجريمة قتـ.ل.. ماذا حدث أمام بوابة المعمورة بالإسكندرية؟

ترشيحاتنا

حبس

بعد واقعة فيديو الصلاة.. الغرامة والسجن 5 سنوات عقوبة ازدراء الأديان

مخالفات البناء

أمين إسكان الشيوخ: ضبط السوق العقاري وقانون التصالح على رأس أولوياتي

مجلس النواب

تحرك برلماني لتعظيم الشراكة المصرية الأفريقية في المعادن النادرة والثروات التعدينية

بالصور

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة
المناعة

عايزة تخسي بسهولة وبدون حرمان | 7 أكلات مشهورة تشبعك وبسعرات أقل .. ولا تهملي الخضروات الغنية بالماء

رجيم
رجيم
رجيم

نوع خضار شهير يدعم العظام.. لا تهمليه في الوجبات والنظام الغذائي

صحة العظام
صحة العظام
صحة العظام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد