تحرك برلماني لتعظيم الشراكة المصرية الأفريقية في المعادن النادرة والثروات التعدينية

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب أهمية وضع رؤية مصرية أفريقية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية والمعادن النادرة التي تزخر بها القارة الأفريقية ، باعتبارها أحد أهم مفاتيح تحقيق التنمية المستدامة، ودعم التصنيع، وتعزيز استقلال القرار الاقتصادي للقارة خلال المرحلة المقبلة.

موضحاً أن أفريقيا تمتلك احتياطيات ضخمة من العديد من المعادن والخامات الاستراتيجية، في مقدمتها المعادن النادرة والمعادن المرتبطة بالصناعات التكنولوجية والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يجعلها مؤهلة للتحول من مجرد مصدر للمواد الخام إلى شريك رئيسي في سلاسل القيمة العالمية، إذا نجحت دول القارة في توطين عمليات الاستخراج والتصنيع وزيادة القيمة المضافة.

وطالب " سليم " فى تصريحات له بضرورة التحرك نحو بناء شراكة مصرية أفريقية جديدة في قطاع التعدين تقوم على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، مع منح القطاع الخاص دوراً أكبر في إقامة مشروعات تعدين وتصنيع مشتركة، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات المسح الجيولوجي والاستكشاف وإدارة المناجم والصناعات التعدينية متقدماً للحكومة ب 5 آليات جديدة للتنفيذ وهى :

أولاً: إنشاء منصة أفريقية رقمية موحدة للثروات التعدينية، تتضمن خرائط للموارد والاحتياطيات والفرص الاستثمارية والمشروعات المطروحة، بما يسهل وصول المستثمرين إلى البيانات.

ثانياً: تأسيس تحالف مصري أفريقي للمعادن الاستراتيجية، يضم الحكومات وشركات التعدين ومراكز البحث والجامعات، بهدف تنفيذ مشروعات مشتركة في الاستكشاف والتصنيع.

ثالثاً: إطلاق صندوق استثماري مصري أفريقي متخصص في التعدين، لتمويل عمليات الاستكشاف وإقامة الصناعات التحويلية المرتبطة بالمعادن النادرة.

رابعاً: إنشاء مراكز تدريب أفريقية متخصصة في علوم التعدين والاستكشاف والسلامة والتكنولوجيا الحديثة، مع الاستفادة من الخبرات المصرية.

خامساً: إعداد خريطة للصناعات التي يمكن توطينها داخل القارة اعتماداً على الخامات الأفريقية، بدلاً من تصديرها في صورتها الأولية، بما يخلق فرص عمل ويزيد العائد الاقتصادي.

وشدد الدكتور محمد سليم على أن استغلال الثروة التعدينية الأفريقية يجب أن يتحول إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تحقق مصالح الشعوب الأفريقية، وتدعم التكامل الاقتصادي، وتفتح أمام مصر فرصاً جديدة للاستثمار والتعاون جنوباً، بما يعزز مكانتها كشريك رئيسي في جهود التنمية بالقارة.