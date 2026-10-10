رفض دعوى مرتضى منصور المطالبة بإغلاق منصة تكوين وإلغاء ترخيصها

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة رفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق التي يطلب فيها إلغاء ترخيص وإغلاق منصة تكوين.

وكان مرتضى منصور قدم للمحكمة 86 حافظة مستندات تتضمن لقاءات تليفزيونية للقنوات في مصر وخارجها عبارة عن أحاديث لأعضاء مجلس إدارة مركز تكوين قال إن مضمونها يهدم ويشوه الدين الاسلامي، كما أنها تتناول في بعضها سخرية من كلام الله رب العالمين وإنكار للسنة النبوية الشريفة.

كما قال «منصور» إن ما قدمه من مستندات يتضمن أيضا أحاديث لأعضاء مركز تكوين تستهزأ من معراج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رغم ثبوته في القرآن الكريم والسنة الصحيحة.