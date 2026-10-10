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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ورشة مجانية بعنوان السينما وعالم نجيب محفوظ بمركز الثقافة السينمائية

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
أحمد إبراهيم

يقيم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، ورشة مجانية بعنوان «السينما وعالم نجيب محفوظ.. بين الروائي وكاتب السيناريو»، وذلك اعتبارًا من 13 أكتوبر الجاري، احتفالًا بالذكرى العشرين لرحيل أديب نوبل نجيب محفوظ، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة.

أعمال نجيب محفوظ 

وتتناول الورشة كيفية تعامل السينما مع أعمال نجيب محفوظ الروائية، وإسهاماته بوصفه كاتباً للسيناريو، من خلال التطبيق العملي على مجموعة من الأفلام المختارة.

ويقدم الورشة كاتب السيناريو محمود خليل حسين، على مدار أربعة أيام، هي 13 14 20 21 أكتوبر، بواقع أربع ساعات يوميًا، بإجمالي 16 ساعة تدريبية غير متصلة، على أن تبدأ فعاليات الورشة في تمام الساعة السادسة مساءً، بمقر مركز الثقافة السينمائية، بوسط البلد.

نجيب محفوظ أعمال نجيب محفوظ مركز الثقافة السينمائية الدكتور أحمد صالح أحمد صالح

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