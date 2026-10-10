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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان البحرين يمنح يسرا جائزة الأنجاز مدى الحياة

يسرا
يسرا
أحمد إبراهيم

كشف مهرجان البحرين السينمائى، عن تكريم الفنانة يسرا بجائزة الإنجاز مدى الحياة فى السينما العربية، خلال دورته السادسة المقرر إقامتها فى الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر 2026، بمملكة البحرين، والذى ينظمه نادى البحرين للسينما، وذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية الممتدة وإسهاماتها فى السينما العربية، والأعمال والشخصيات التى تركت بصمة فى ذاكرة الجمهور على مدار عقود.

ويأتى تكريم يسرا احتفاءً بتجربة فنية اتسمت بالتنوع والقدرة على تقديم شخصيات مختلفة، ومواكبة التحولات الاجتماعية والإنسانية عبر أعمال سينمائية متعددة، رسخت حضورها واحدة من أبرز نجمات السينما العربية.

تكريم يسرا 

ويُعد التكريم تقديرًا لمسيرة فنية امتدت عبر أجيال من صناع السينما وجمهورها، وأسهمت خلالها يسرا فى تقديم أعمال متنوعة جمعت بين القضايا الاجتماعية والإنسانية، وشاركت فى تشكيل جانب من تاريخ السينما المصرية والعربية.

ومن المقرر أن تشهد الدورة السادسة من مهرجان البحرين السينمائى تكريم الفنان السورى غسان مسعود بجائزة الإسهام العربى المتميز فى السينما العالمية، إلى جانب تكريم نادر المسقطى بجائزة الريادة فى الثقافة السينمائية البحرينية، تقديرًا لدوره فى تأسيس نادى البحرين للسينما عام 1980 وجهوده فى دعم الثقافة السينمائية بالمملكة.

وتعكس تكريمات الدورة الجديدة اهتمام المهرجان بتقدير التجارب الفنية التى أسهمت فى إثراء المشهد السينمائى العربى، إلى جانب الاحتفاء بالرواد الذين عملوا على تأسيس المؤسسات السينمائية وتعزيز حضور السينما والثقافة المرتبطة بها.

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