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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف تفاصيل دعوة التوأم حسن إلى تركيا ولقاء محمد صلاح

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان عن كواليس زيارة التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى تركيا، ولقائهما المرتقب مع محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في مدينة طرابزون، وذلك بعد انفراد برنامج «ستاد مصر» بتفاصيل الرحلة في حلقة سابقة.

وقال عبد الناصر زيدان، خلال برنامجه «ستاد مصر»، المذاع عبر قناة Modern MTI، إن الزيارة جرى الترتيب لها من جانب التوأم حسن في وقت سابق، تقديرًا لمسيرة محمد صلاح، مشيرًا إلى أن تفاصيلها أصبحت حديث الإعلام التركي.

وأضاف زيدان أن أحمد متين جينتش، عمدة مدينة طرابزون، أعلن توجيه دعوة رسمية إلى حسام وإبراهيم حسن لزيارة المدينة ونادي طرابزون سبور، ولقاء محمد صلاح.

ونقل زيدان عن عمدة طرابزون قوله: «وجهنا دعوة إلى حسام حسن لزيارة طرابزون، وقد أبدى حماسًا كبيرًا للمجيء ورغبة في مشاهدة محمد صلاح وهو يلعب في المدينة».

وأشار الإعلامي إلى أن الدعوة تتضمن الحضور خلال الشهر الجاري أو المقبل، قبل أسابيع قليلة من تجمع منتخب مصر المقرر في نوفمبر، لافتًا إلى ترحيب حسام حسن بالدعوة، مع وجود ترتيبات للسفر إلى تركيا برفقة شقيقه إبراهيم حسن، وإقامة لقاء مع محمد صلاح في إطار لم شمل المنتخب.

ومن المنتظر أن يقود محمد صلاح منتخب مصر في مباراتي مالاوي، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027، وفقًا لما ورد في التصريحات.

واختتم زيدان حديثه بالإشارة إلى أن برنامج «ستاد مصر» سبق أن انفرد بتفاصيل رحلة التوأم حسن إلى تركيا، في الحلقة التي تناولت كواليس الزيارة.

حسام حسن ابراهيم حسن الاهلي منتخب مصر

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