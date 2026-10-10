قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر العملات العربية في البنوك الآن
موقف مرموش.. تشكيل قمة توتنهام ويونايتد في الدوري الإنجليزي
لا يكفي.. ألمانيا وحلفاؤها يرفضون مقترح أيرلندا لخفض ميزانية الاتحاد الأوروبي
أبو تريكة يوجه رسالة للاعبين الشباب بسبب ميرينو: بطل العالم ينزل في الدقيقة 90 ويضغط بكل قوته
خبير عسكري يوضح عبقرية قرار الرئيس السادات وخطة الخداع الاستراتيجي التي يتم تدريسها حتى اليوم
الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة حتى الجمعة.. والعظمى 39 درجة على جنوب الصعيد
بلومبرج: المخاطر العالمية تعيد رسم خريطة التهديدات وتضع الدول الغنية في الواجهة
مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة
أسعار الذهب الآن.. عيار 24 وصل 7 آلاف جنيه
%90 من قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال 3 أيام.. والميكنة تختصر رحلة المرضى
افتكرها شوكولاتة.. صغير يبتلع قطعة حشيش أثناء حفل زفاف بـ 15 مايو
إعادة تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرتيتا يشيد برد فعل آرسنال أمام ليدز: صححنا المسار بعد السقوط أمام برايتون

أرتيتا
أرتيتا
إسلام مقلد

أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، برد فعل لاعبيه خلال الفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن فريقه نجح في تصحيح مساره بعد الخسارة أمام برايتون في الجولة الماضية.

وحقق آرسنال انتصارًا ثمينًا على ملعب الإمارات، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، سجلهما ريكاردو كالافيوري وبرونو جيمارايش، ليحصد الفريق ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على صدارة الدوري.

آرسنال يتجاوز صدمة الخسارة أمام برايتون

وجاء الفوز بعدما تعرض آرسنال لخسارة ثقيلة أمام برايتون بنتيجة 0-3 قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، وهو ما وضع الفريق أمام اختبار صعب لاستعادة توازنه والعودة إلى طريق الانتصارات.

وبدا أن رجال أرتيتا في طريقهم لتلقي هزيمة جديدة، بعدما تقدم ليدز يونايتد بهدف جيمس جاستين في الدقيقة 55، لكن أصحاب الأرض نجحوا في العودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني.

وأدرك ريكاردو كالافيوري التعادل لآرسنال في الدقيقة 62، بعدما ارتقى لكرة عرضية أرسلها زميله بن وايت، وأسكنها الشباك بضربة رأس متقنة.

وبعد ست دقائق فقط، نجح البديل برونو جيمارايش في تسجيل هدف الفوز، ليمنح آرسنال ثلاث نقاط ثمينة، ويؤكد قدرة الفريق على التعامل مع الضغوط واستعادة زمام المبادرة رغم التأخر في النتيجة.

أرتيتا: تحدثنا عن تحدي ليدز واستعادة هويتنا

وفي تصريحاته لمحطة «تي إن تي سبورت» عقب المباراة، أوضح أرتيتا أن الجهاز الفني ركز قبل اللقاء على نقطتين أساسيتين، هما صعوبة مواجهة ليدز يونايتد، وضرورة استعادة هوية الفريق وأسلوبه المعتاد.

وقال المدرب الإسباني: «قبل المباراة تحدثنا عن أمرين: الأول هو التحدي الذي ينتظرنا؛ نظرًا لأن ليدز لم يكن قد خسر أي مباراة في المسابقة هذا الموسم، مما يعني أن المواجهة ستكون صعبة للغاية. أما الأمر الثاني، فكان استعادة هويتنا والعودة لتقديم أدائنا المعتاد، بغض النظر عن ظروف المباراة».

وأضاف: «لم نكن راضين عن أدائنا أمام برايتون، وكانت مباراة اليوم فرصة لتصحيح المسار. وبالفعل، كان رد فعلنا كما توقعنا تمامًا».

وأثنى أرتيتا على منافسه، مؤكدًا أن ليدز فريق يتمتع بالتنظيم والقوة البدنية والالتزام التكتيكي، وهو ما جعل المواجهة اختبارًا حقيقيًا للاعبي آرسنال.

هدف التعادل أعاد الطاقة والحماس إلى آرسنال

وتحدث أرتيتا عن تأثير هدف كالافيوري في تغيير أجواء المباراة، موضحًا أن التأخر بهدف على أرض الفريق في توقيت مبكر من اليوم يتطلب استعادة الطاقة والحماس من أجل العودة إلى النتيجة.

وقال: «عندما تلعب في الساعة 12:30 ظهرًا على أرضك وتتأخر بهدف دون رد، يتعين عليك استعادة الكثير من الأمور، وفي مقدمتها الطاقة والحماس».

وتابع: «لقد كان رد فعلنا مذهلًا؛ إذ شعرنا بتفاعل الجماهير وتغيرت الطاقة في الملعب على الفور. كما ساهم اللاعبون البدلاء في إحداث فارق كبير ساعدنا على الفوز بالمباراة».

وأشار المدرب الإسباني إلى أن التغييرات التي أجراها خلال اللقاء كان لها تأثير واضح في أداء الفريق، بعدما منحت آرسنال مزيدًا من القوة الهجومية والقدرة على الضغط على دفاع ليدز.

وأوضح أرتيتا أن اللاعبين الذين شاركوا من مقاعد البدلاء أضافوا العديد من العناصر المهمة، قائلًا: «لقد أضفنا الكثير من سمات القيادة من خلال هؤلاء اللاعبين الثلاثة، فهم يمثلون تهديدًا هجوميًا، ويجيدون الفوز بالصراعات الثنائية، واللعب للأمام، واختراق دفاع الخصم في ظل هذا الضغط العالي».

أرتيتا يشيد بهدف برونو جيمارايش

وأبدى أرتيتا إعجابه بالهدف الذي سجله برونو جيمارايش، والذي حسم المواجهة لمصلحة آرسنال، مشيدًا بتوقيت التسجيل وطريقة استعداد اللاعب للتسديد والتنفيذ.

وقال المدير الفني للجانرز: «من حيث التوقيت، وطريقة التهيؤ للكرة، والتنفيذ... لقد كان هدفًا رائعًا حقًا».

ومثّل الهدف نقطة التحول الحاسمة في اللقاء، بعدما استغل آرسنال الزخم الذي اكتسبه عقب التعادل، ليكمل عودته ويحصد الفوز أمام جماهيره.

آرسنال يواصل مطاردة مانشستر سيتي على الصدارة

وبهذا الانتصار، رفع آرسنال رصيده إلى 15 نقطة، ليبقى في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متساويًا في النقاط مع مانشستر سيتي المتصدر، الذي يتفوق بفارق الأهداف.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة مانشستر سيتي أمام ليفربول، المقرر إقامتها الأحد، والتي قد تحمل تأثيرًا مباشرًا على شكل المنافسة في قمة جدول الترتيب.

ويمنح الفوز على ليدز دفعة معنوية مهمة لآرسنال بعد خسارته أمام برايتون، في وقت يسعى فيه أرتيتا إلى الحفاظ على استقرار الفريق واستعادة مستواه المعتاد، لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة المسابقة.

ميكيل أرتيتا أرتيتا آرسنال ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

إذا صليت الفجر

هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري؟.. الإفتاء: شهد له بأمرين

فتوح

الزمالك يتحرك لتأمين بقاء فتوح.. وممدوح عباس كلمة السر

ترشيحاتنا

سعر الذهب

ثابت عند 438 ريالا سعوديا.. سعر الذهب في السعودية الآن

سعر العملات الأجنبية

ثابتة دون تغيير.. العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

سعر الذهب

دون تغيير.. سعر الذهب في الصاغة الآن

بالصور

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة يوميًا كفيلة بإصابتك بأمراض خطيرة.. أبرزها السرطان والسكري

الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة

حقيقة صادمة عن الباذنجان واحتوائه على الحديد.. لماذا يتحول لونه إلى الأسود بعد التقطيع؟

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

باللون الأخضر.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بفستان يبرز جمالها.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة سماوية أنيقة

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد