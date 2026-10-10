أرتيتا يشيد برد فعل آرسنال أمام ليدز: صححنا المسار بعد السقوط أمام برايتون

أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، برد فعل لاعبيه خلال الفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن فريقه نجح في تصحيح مساره بعد الخسارة أمام برايتون في الجولة الماضية.

وحقق آرسنال انتصارًا ثمينًا على ملعب الإمارات، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، سجلهما ريكاردو كالافيوري وبرونو جيمارايش، ليحصد الفريق ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على صدارة الدوري.

آرسنال يتجاوز صدمة الخسارة أمام برايتون

وجاء الفوز بعدما تعرض آرسنال لخسارة ثقيلة أمام برايتون بنتيجة 0-3 قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، وهو ما وضع الفريق أمام اختبار صعب لاستعادة توازنه والعودة إلى طريق الانتصارات.

وبدا أن رجال أرتيتا في طريقهم لتلقي هزيمة جديدة، بعدما تقدم ليدز يونايتد بهدف جيمس جاستين في الدقيقة 55، لكن أصحاب الأرض نجحوا في العودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني.

وأدرك ريكاردو كالافيوري التعادل لآرسنال في الدقيقة 62، بعدما ارتقى لكرة عرضية أرسلها زميله بن وايت، وأسكنها الشباك بضربة رأس متقنة.

وبعد ست دقائق فقط، نجح البديل برونو جيمارايش في تسجيل هدف الفوز، ليمنح آرسنال ثلاث نقاط ثمينة، ويؤكد قدرة الفريق على التعامل مع الضغوط واستعادة زمام المبادرة رغم التأخر في النتيجة.

أرتيتا: تحدثنا عن تحدي ليدز واستعادة هويتنا

وفي تصريحاته لمحطة «تي إن تي سبورت» عقب المباراة، أوضح أرتيتا أن الجهاز الفني ركز قبل اللقاء على نقطتين أساسيتين، هما صعوبة مواجهة ليدز يونايتد، وضرورة استعادة هوية الفريق وأسلوبه المعتاد.

وقال المدرب الإسباني: «قبل المباراة تحدثنا عن أمرين: الأول هو التحدي الذي ينتظرنا؛ نظرًا لأن ليدز لم يكن قد خسر أي مباراة في المسابقة هذا الموسم، مما يعني أن المواجهة ستكون صعبة للغاية. أما الأمر الثاني، فكان استعادة هويتنا والعودة لتقديم أدائنا المعتاد، بغض النظر عن ظروف المباراة».

وأضاف: «لم نكن راضين عن أدائنا أمام برايتون، وكانت مباراة اليوم فرصة لتصحيح المسار. وبالفعل، كان رد فعلنا كما توقعنا تمامًا».

وأثنى أرتيتا على منافسه، مؤكدًا أن ليدز فريق يتمتع بالتنظيم والقوة البدنية والالتزام التكتيكي، وهو ما جعل المواجهة اختبارًا حقيقيًا للاعبي آرسنال.

هدف التعادل أعاد الطاقة والحماس إلى آرسنال

وتحدث أرتيتا عن تأثير هدف كالافيوري في تغيير أجواء المباراة، موضحًا أن التأخر بهدف على أرض الفريق في توقيت مبكر من اليوم يتطلب استعادة الطاقة والحماس من أجل العودة إلى النتيجة.

وقال: «عندما تلعب في الساعة 12:30 ظهرًا على أرضك وتتأخر بهدف دون رد، يتعين عليك استعادة الكثير من الأمور، وفي مقدمتها الطاقة والحماس».

وتابع: «لقد كان رد فعلنا مذهلًا؛ إذ شعرنا بتفاعل الجماهير وتغيرت الطاقة في الملعب على الفور. كما ساهم اللاعبون البدلاء في إحداث فارق كبير ساعدنا على الفوز بالمباراة».

وأشار المدرب الإسباني إلى أن التغييرات التي أجراها خلال اللقاء كان لها تأثير واضح في أداء الفريق، بعدما منحت آرسنال مزيدًا من القوة الهجومية والقدرة على الضغط على دفاع ليدز.

وأوضح أرتيتا أن اللاعبين الذين شاركوا من مقاعد البدلاء أضافوا العديد من العناصر المهمة، قائلًا: «لقد أضفنا الكثير من سمات القيادة من خلال هؤلاء اللاعبين الثلاثة، فهم يمثلون تهديدًا هجوميًا، ويجيدون الفوز بالصراعات الثنائية، واللعب للأمام، واختراق دفاع الخصم في ظل هذا الضغط العالي».

أرتيتا يشيد بهدف برونو جيمارايش

وأبدى أرتيتا إعجابه بالهدف الذي سجله برونو جيمارايش، والذي حسم المواجهة لمصلحة آرسنال، مشيدًا بتوقيت التسجيل وطريقة استعداد اللاعب للتسديد والتنفيذ.

وقال المدير الفني للجانرز: «من حيث التوقيت، وطريقة التهيؤ للكرة، والتنفيذ... لقد كان هدفًا رائعًا حقًا».

ومثّل الهدف نقطة التحول الحاسمة في اللقاء، بعدما استغل آرسنال الزخم الذي اكتسبه عقب التعادل، ليكمل عودته ويحصد الفوز أمام جماهيره.

آرسنال يواصل مطاردة مانشستر سيتي على الصدارة

وبهذا الانتصار، رفع آرسنال رصيده إلى 15 نقطة، ليبقى في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متساويًا في النقاط مع مانشستر سيتي المتصدر، الذي يتفوق بفارق الأهداف.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة مانشستر سيتي أمام ليفربول، المقرر إقامتها الأحد، والتي قد تحمل تأثيرًا مباشرًا على شكل المنافسة في قمة جدول الترتيب.

ويمنح الفوز على ليدز دفعة معنوية مهمة لآرسنال بعد خسارته أمام برايتون، في وقت يسعى فيه أرتيتا إلى الحفاظ على استقرار الفريق واستعادة مستواه المعتاد، لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة المسابقة.