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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقوم اليوم بزيارة ميدانية وتفتتحان مشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر «موط» بالداخلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقوم اليوم بزيارة ميدانية للوادي الجديد  

قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أمس السبت بزيارة ميدانية لمحافظة الوادي الجديد لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمراكز الداخلة والخارجة والفرافرة وبلاط.

- زيارة كهف الجارة بواحة الفرافرة ووضع حجر أساس مجمع تمور الشركة المصرية للتنمية الزراعية بواحة الشوربجي

- توقيع محاضر استلام وتشغيل محطات الصرف الصحي وافتتاح مجازر بالداخلة والخارجة ضمن المشروع القومي لتطوير المجازر

- تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية النهضة بالفرافرة ومتابعة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

- وضع حجر أساس مشروعات اقتصادية بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد: مجمع الصناعات بالداخلة ومجمع الصناعات الغذائية بالخارجة

- افتتاح المركز التكنولوجي ومركز الشبكات والمرافق بالديوان العام والمجمع الحرفي بقرية الشيخ مرزوق

د. منال عوض
"الوادي الجديد تمتلك مقومات تنموية فريدة ومزايا نسبية وثروات واعدة تدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة. 

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الوادى الجديد تفتتحان مشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر «موط» بالداخلة

أفتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد ، مشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر «موط» بالداخلة، وذلك في إطار زيارة الوزيرة لمحافظة الوادي الجديد لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك بحضور السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، والاستاذ حامد محمد.، القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الداخلة ، والدكتور عصام الكومى، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وأكدت د. منال عوض أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بمنظومة المجازر الحكومية ورفع كفاءة البنية التحتية بها، لضمان تقديم لحوم آمنة وصحية للمواطنين وفق أحدث النظم والمعايير المعتمدة، وبما يضمن الحفاظ على البيئة والصحة العامة، حيث تم إطلاق مشروع  تطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة موط بمركز الداخلة، بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليون جنيه، وذلك ضمن المشروعات المدرجة بالموازنة العامة للوزارة وبما يتوافق مع أعلى الاشتراطات الصحية والبيئية.

واستعرضت الدكنورة منال عوض أعمال التطوير التي استهدفت تطبيق معايير السلامة وصحة الغذاء، وتعزيز كفاءة التشغيل اليومية؛ حيث شملت رفع كفاءة المباني والعنابر والأرضيات بالمجزر بالكامل، إلى جانب إنشاء صالة ذبح رئيسية جديدة على مساحة 493 متراً مربعاً، بطاقة استيعابية تصل إلى 21 رأسًا في الساعة، إلى جانب تنفيذ خط تعليق حديث من «الاستانلس ستيل» يمتد بدايةً من صندوق الذبح مروراً بالثلاجة وحتى منطقة الاستلام، بالإضافة إلى تخصيص صالة مستقلة لذبح الأغنام والماعز لضمان انسيابية العمل وتنظيمه.

ومن جانبها، أكدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن تطوير ورفع كفاءة مجزر موط يأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز منظومة توفير اللحوم الآمنة والصحية، وفقًا للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة. وأوضحت أن المشروع يراعي تطبيق منظومة متكاملة للسلامة والأمان، من خلال إنشاء خزانات مخصصة لاستيعاب مخلفات الذبح، وتحديث أنظمة الحماية ومكافحة الحرائق، إلى جانب تطوير المبنى الإداري والخدمي وتجهيز مساحات مظللة لاستقبال المواشي، بما يسهم في تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة التشغيل، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة.

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