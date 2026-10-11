40 قطعة أثرية مصرية تشارك في معرض دولي بـ روما خلال نوفمبر المقبل

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أننا سنشارك بـ 40 قطعة أثرية مصرية في معرض أثري دولي بالعاصمة الإيطالية روما، في الفترة من نوفمبر المقبل وحتى مايو 2027.

أشار وزير السياحة والآثار، خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بالمتحف المصري بالتحرير، أن المشاركة المصرية تضم 24 بورتريه من بورتريهات الفيوم، بالإضافة إلى 16 قطعة أثرية أخرى.

مشروع ترميم أحد بورتريهات الفيوم



أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن الانتهاء من مشروع ترميم أحد بورتريهات الفيوم، بالتعاون مع الجانب الإيطالي

ويأتي الإعلان عن انتهاء المشروع في إطار التعاون المصري الإيطالي في مجال ترميم وصون الآثار، والحفاظ على القطع الأثرية ذات القيمة التاريخية والفنية، بما يسهم في إتاحة المزيد من المعلومات حول تقنيات الترميم المستخدمة في التعامل مع المقتنيات الأثرية.

يذكر أن بورتريهات الفيوم وهى الوجوه التى كانت توضع على وجه المتوفى وتنتشر حاليا فى العديد من متاحف العالم وتشتهر بها المحافظة وتعرف بـ “وجوه الفيوم”، بالإضافة إلى رسمت هذه اللوحات بواقعية شديدة حتى يُخيل لمن يراها بأنها لا زالت مرسومة للتو، فتبدو نابضة بالحياة.

ونجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بجباية جرزا بالفيوم، في الكشف عن مبنى جنائزي ضخم من العصرين البطلمي والروماني خلال الأعوام الماضية بالإضافة إلى عدد من النماذج من بورتريهات الفيوم، وذلك أثناء موسم الحفائر العاشر للبعثة.