الزمالك يفوز على ميشال الإثيوبي 40-10 في بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز على نظيره ميشال الإثيوبي بنتيجة 40 - 10 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، المقامة حاليًا في أنجولا.

وسيطر لاعبو الزمالك على مجريات الشوط الأول، وقدموا أداءً قويًا على المستويين الهجومي والدفاعي، لينجح الفريق في إنهاء الشوط متقدمًا بنتيجة 22-5، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 40 - 10

وبهذه النتيجة، اختتم الزمالك مشواره في دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته بالبطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.