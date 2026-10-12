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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بث لايفات للتسول على السوشيال ميديا.. سيدة ونجلتها تواجها هذه العقوبة

المتهمون
المتهمون
أميرة خلف

أثارت ظاهرة التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اهتمامًا متزايدًا، خاصة مع لجوء البعض إلى بث مقاطع فيديو مباشرة، لاستعطاف المتابعين وجمع الأموال.


في هذا الصدد، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سبدة ونجلتها لقيامهما ببث لايفات للتسول على السوشيال ميديا.


وبإجراء التحريات  و فحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما") ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما الواقعة ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة التسول الالكتروني


وفي هذا الإطار، يحدد القانون العقوبات المقررة لجرائم التسول.


نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة ما تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب جريمة التسول، باستخدام وسائل تقنية المعلومات، من خلال الاستجداء، أو بأي صورة، أو وسيلة».


عقوبة النصب على المواطنين

ونصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

مواقع التواصل الاجتماعي التسول غرامة حبس عقوبة

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