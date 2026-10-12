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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مهمتها تستمر 3 سنوات.. مجلس الاتحاد الأوروبي يعلن تأسيس بعثة لدعم لبنان

لبنان والاتحاد الأوروبي
لبنان والاتحاد الأوروبي
محمد على

اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارا بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد.

وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان، أن البعثة "ستقدم المشورة والمساعدة للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لتعزيز السيطرة على الأراضي وأمن الحدود والأمن الداخلي"، مؤكدة أن "أوروبا ملتزمة إزاء مستقبل لبنان".

وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن التفويض الأولي للبعثة سيكون لمدة ثلاث سنوات.

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس  من بيروت أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، مع قرب انتهاء مهامها آواخر العام الحالي على وقع التصعيد مع "اسرائيل".

وقالت كالاس: "لطالما قالت الدول الأعضاء (في الاتحاد) إنه لا يمكن السماح بفراغ أمني في جنوب لبنان، لذا فإن الجميع يشعر بقلق إزاء انتهاء مهمة يونيفيل"، موضحة أنه "سيكون تمديد هذه الولاية، موضع ترحيب كبير وهذا هو موقف الدول الأعضاء" في الاتحاد.

مجلس الاتحاد الأوروبي لبنان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للجيش وقوى الأمن الداخلي

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