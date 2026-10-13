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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مش هتصدق.. هذه الأطعمة تعالج آلام القدم

القدم
القدم
اسماء محمد

يلعب الغذاء دورا كبيرا في صحة القدم ويحمى من أمراض ومشكلات صحية عديدة.

 ووفقا لما جاء في موقع The Foot Room نكشف لكم الأطعمة المفيدة للقدم.

 تُعد البطاطا الحلوة مصدراً ممتازاً لفيتاميني A وC، اللذين يعززان صحة الجلد والأنسجة.

 تفيد بشكل خاص الأشخاص الذين يعانون من جفاف القدمين المزمن أو تشققات الكعبين الشديدة، كما تسهم في دعم صحة الأنسجة الضامة.

يتميز الزبادي اليوناني باحتوائه على نسبة مرتفعة من البروتين والكالسيوم، وهما عنصران أساسيان لدعم العضلات والعظام.

يساعد في الحفاظ على قوة عظام القدمين، بما يدعمهما في تحمل وزن الجسم والضغط اليومي بكفاءة، دون الشعور بالإجهاد سريعاً.

البيض

 

لمايُعد البيض مصدراً طبيعياً لفيتامين D، الذي يؤدي دوراً مهماً في مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم بصورة سليمة.

يسهم الحصول على كميات كافية من فيتامين D في الحفاظ على قوة العظام، وتقليل خطر ضعفها والكسور الناتجة عن الإجهاد، التي قد تصيب عظام القدمين.

زيت الزيتون البكر الممتاز

 يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على مركب طبيعي يُعرف باسم أوليوكانثال، الذي يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات.

 يساعد استخدام زيت الزيتون بدلاً من بعض الدهون غير الصحية في النظام الغذائي على دعم صحة الجسم وتقليل الالتهابات، بما قد ينعكس إيجابياً على صحة المفاصل والأنسجة في القدمين.

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني

 تتميز الحبوب الكاملة بغناها بالألياف، كما أنها تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم عند مقارنتها بالحبوب المكررة، مثل الدقيق الأبيض.

يساعد التحكم في مستويات السكر في الدم على تقليل خطر المضاعفات المرتبطة بمرض السكري، بما فيها تلف الأعصاب ومشكلات القدمين، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالمرض..

شرب الماء بكميات كافية

 يُعد الحفاظ على ترطيب الجسم ضرورة أساسية لصحة الأنسجة وأداء العضلات وظائفها بصورة طبيعية.

 يؤدي الجفاف إلى زيادة جفاف الجلد، كما يمكن أن يسهم في حدوث التشنجات العضلية لدى بعض الأشخاص ويساعد شرب الماء بكميات مناسبة على الحفاظ على ترطيب الجسم ودعم وظائف العضلات والأوتار.

لا تقتصر العناية بالقدمين على ارتداء الأحذية المناسبة أو الخضوع للعلاج الطبيعي عند الحاجة، بل تشمل أيضاً اتباع نظام غذائي متوازن يوفر العناصر الغذائية الضرورية لصحة العظام والعضلات والأنسجة، مع الاهتمام بشرب الماء بانتظام.

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