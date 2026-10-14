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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب بترول أسيوط: فرقتي بتروح وتيجي في 10 ساعات طبيعي الفوز يتأخر.. وهنرجع نلعب في ملعبنا الشهر الجاي

أحمد عبدالمقصود
أحمد عبدالمقصود
ميرنا محمود

أكد أحمد عبدالمقصود، المدير الفني لفريق بترول أسيوط، أن مشقة السفر من أسيوط تمثل تحديًا كبيرًا للفريق، وهو ما أثر على نتائجه خلال الفترة الماضية، وذلك في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E.

وأوضح عبدالمقصود أن رحلة الفريق تستغرق نحو 10 ساعات، الأمر الذي يتسبب في إجهاد كبير للاعبين، معتبرًا أن ذلك أحد أسباب تأخر تحقيق الفوز حتى الجولة السادسة.

وأضاف المدير الفني أن الفريق يتطلع إلى العودة لخوض مبارياته على ملعبه في أسيوط، مؤكدًا أن العودة المنتظرة ستكون في نهاية شهر نوفمبر المقبل، بإذن الله.

أحمد عبدالمقصود أسيوط سهام صالح الاهلي

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