نائب: أمن السعودية خط أحمر.. ومصر تدعم الأشقاء في حماية أمنهم واستقرارهم

أكد النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط أن أمن المملكة العربية السعودية خط أحمر، وأن مصر تقف بكل ثبات إلى جانب الأشقاء السعوديين، انطلاقًا من الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ووحدة المصير والمصالح المشتركة بينهما.

وشدد بدران على تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها، مؤكدًا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة العربية.

وأعرب النائب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الهجمات التي استهدفت المملكة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا رفضه لكل ما من شأنه تهديد أمن المملكة أو المساس بسلامة أراضيها.

وأضاف أن الموقف المصري الداعم للمملكة يعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على التضامن العربي، والحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، وأن ما يجمع البلدين من علاقات استراتيجية وتاريخية يفرض استمرار التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأكد بدران أن مصر، قيادةً وشعبًا، تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، مشددًا على أن التضامن بين الدول العربية ضرورة لحماية مقدرات الشعوب وصون الأمن القومي العربي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وحدة الصف العربي والتكاتف بين الدول الشقيقة يمثلان ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة، وأن العلاقات المصرية السعودية ستظل نموذجًا للأخوة والتعاون والمصير المشترك.