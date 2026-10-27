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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يستقبل الوفد الكوري المشارك في برنامج التبادل الشبابي بين مصر وكوريا الجنوبية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الوفد الشبابي الكوري المشارك في برنامج التبادل الشبابي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية، والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر 2026، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بلقاء أعضاء الوفد، مؤكدًا حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع الجانب الكوري في مجالي الشباب والرياضة، ودعم برامج التبادل الثقافي التي تعزز التقارب بين الشعبين الصديقين.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن برامج التبادل الشبابي تتيح للشباب في البلدين فرصة التعرف على ثقافات بعضهم البعض وتاريخهم، وتبادل الخبرات والأفكار، بما يفتح آفاقًا أوسع للتفاهم والتعاون المشترك، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسبة الشباب في المجتمعين المصري والكوري يمثل ثروة حقيقية وفرصة مهمة لبناء شراكات مستقبلية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء، أن السلام يمثل قيمة مشتركة ورسالة أساسية ينبغي نقلها إلى الأجيال القادمة، مؤكدًا أهمية ترسيخ ثقافة التعايش والسلام بين الشعوب، معربًا عن أمله في أن تكون الزيارة قد تركت انطباعًا إيجابيًا لدى أعضاء الوفد، وأن يكونوا قد استمتعوا بالزيارات والأنشطة التي تضمنها البرنامج، والتي أتاحت لهم التعرف على الحضارة المصرية العريقة وتراثها وتنوعها الثقافي، كما حرص على الاستماع إلى آرائهم وانطباعاتهم بشأن البرنامج والأنشطة التي شاركوا فيها.

ومن جانبها، أعربت رئيسة الوفد الكوري، سون تشي سون، وأعضاء الوفد المرافق لها، عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة المصرية، مشيدين بحسن تنظيم البرنامج وتنوع الأنشطة والزيارات التي تضمنها.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وزير الشباب برنامج التبادل الشبابي كوريا الجنوبية

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