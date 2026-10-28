أخبار التوك شو| استقبال حافل للرئيس السيسي لحظة وصوله موسكو.. ومدبولي: تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



استقبال حافل للرئيس السيسي لحظة وصوله موسكو للمشاركة في أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة



عرضت قناة “إكسترا نيوز” لقطات من لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في أعمال القمة الروسية الأفريقية.

وخلال الوصول، كان هناك استقبال حافل للرئيس السيسي.



مدبولي: تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا ، حيث أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي في منتدى مصر 2026، لتحسين معيشة المواطنين.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي



بوتين: إنتاج دول بريكس خلال 5 سنوات تجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه انتهى الزمن الذي كانت فيه الدول الغربية تحدد مصير الدول الأخرى، وأن العالم متعدد الأقطاب يتحول إلى حقيقة واقعة وهذا اتجاه لا رجعة فيه.

وأوضح أن إنتاج دول بريكس خلال 5 سنوات تجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأن الرسوم الجمركية والعقوبات غير المشروعة أدوات للاستعمار الجديد.



السفير السويدي بالقاهرة: الاتحاد الأوروبي استثمر بكثافة في الشراكة مع مصر

أكد السفير السويدي بالقاهرة، دان يولين دانفيلت، أن الاتحاد الأوروبي استثمر بكثافة فى الشراكة مع مصر، فهناك كثافة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والسويد، لافتا إلى أن استقرار مصر في ظل صراعات المنطقة يعد إنجازا كبيرا، معربا عن أمله في أن تستمر مصر في لعب هذا الدور المهم، لافتا إلى أن بلاده منخرطة في النزاعات المختلفة بطرق متعددة، وتحاول لعب دور إيجابي في الاتحاد الأوروبي، كما تركز علي علاقاتها الثنائية مع مصر وتعزيزها بشتي الطرق الممكنة.

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21



تترقب أسواق الذهب تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بإمكانية وصول سعر الأوقية إلى مستويات قياسية خلال الربع الأول من عام 2027، مدفوعة بالتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، وحركة الدولار، والتطورات التي تؤثر على توجهات المستثمرين نحو المعدن الأصفر، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار الذهب في السوق المصرية.

وقال الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، إن بعض التوقعات الصادرة عن مؤسسات مالية عالمية تشير إلى إمكانية وصول سعر أوقية الذهب إلى 6000 دولار خلال الربع الأول من عام 2027، موضحًا أن هذه التقديرات تظل مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية والعوامل الاقتصادية والسياسية المؤثرة فيها.



كيلو الدواجن بـ 73 جنيهًا.. واتحاد المنتجين يكشف حجم الخسائر

تشهد سوق الدواجن حالة من التباين بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع أسعار البيع، في ظل زيادة أسعار الأعلاف التي تمثل أحد المكونات الرئيسية لتكلفة تربية الدواجن، وهو ما يضع المنتجين أمام تحديات متزايدة، رغم استمرار وصول الفراخ إلى المستهلكين بأسعار تتراوح بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.

وقال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة سعر طن العلف من 400 جنيه إلى 600 جنيه.



سيول ورياح محملة بالأتربة.. الأرصاد تحذر سكان تلك المناطق



كشفت منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد اليوم أجواء خريفية بامتياز، مع درجات حرارة أعلى من معدلها الطبيعي بفارق درجتين.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 56.20 جنيه

سعر الشراء: 56.06 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 62.66 جنيه

سعر الشراء: 62.49 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 74.86 جنيه

سعر الشراء 65 .74 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.98 جنيه

سعر الشراء: 14.94 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 15.30 جنيه

سعر الشراء: 15.26 جنيه.

اشربوا 6 في اليوم.. جمال شعبان يكشف فوائد الشاي للقلب

يعد الشاي من أكثر المشروبات انتشارًا بين المصريين، إلا أن توقيت تناوله وكميته ودرجة حرارته قد تؤثر على الاستفادة منه وتجنب بعض آثاره الصحية.

تحدث الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن فوائد الشاي المحتملة لصحة القلب، مستشهدًا بدراسة صينية رصدت ارتباطًا بين استهلاكه وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

التموين تكشف خطة تأمين الغذاء.. رفع الاحتياطي الاستراتيجي إلى 6 أشهر بحلول 2030

يمثل تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية أحد الملفات الحيوية التي تعمل الدولة على تعزيزها، في ظل الأزمات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، من خلال زيادة الاحتياطي الاستراتيجي، والتوسع في القدرات التخزينية، وتشجيع المزارعين على توريد المحاصيل محليًا، بما يضمن استمرار توافر السلع الغذائية واستقرار الأسواق.



وقال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، إن بناء احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية عزز قدرة الدولة على ضمان وفرة الغذاء وإتاحته للمواطنين، موضحًا أن المخزون يشمل القمح والسكر والزيت والأرز والمكرونة، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية والتحديات التي تؤثر على سلاسل الإمداد.