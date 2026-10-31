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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دري وأبو خاطر وسلطان في معسكر حكام النخبة لبطولتي الأبطال والكونفيدرالية

دري وأبو خاطر وسلطان
دري وأبو خاطر وسلطان
إسلام مقلد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اختيار الثلاثي المصري تامر دري، المحاضر بالاتحادين الأفريقي والدولي، ومحمد أبو خاطر، المحاضر والمعد البدني بكاف وفيفا، وفريد سلطان، مسئول تقنية المعلومات، ضمن قائمة المحاضرين ومسئولي معسكر حكام النخبة الأفريقية، استعداداً لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 18 وحتى 24 نوفمبر المقبل.

تنطلق الأحد المقبل، الموافق 1 نوفمبر، فعاليات معسكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحكمات، بمشاركة 40 حكمة ومساعدة حكم، ويستمر حتى 5 نوفمبر، بهدف زيادة تأهيلهن ورفع كفاءتهن الفنية والبدنية، في ظل استمرار منافسات دوري الكرة النسائية.

ويحاضر في المعسكر عصام عبد الفتاح، محاضر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومروة حنفي، مدربة اللياقة البدنية بالاتحاد الدولي، من خلال برنامج تدريبي يجمع بين المحاضرات الفنية والنظرية والتطبيقات العملية داخل الملعب.

ويتضمن برنامج المعسكر اختبارات للياقة البدنية للحكمات، إلى جانب اختبارات في قانون كرة القدم، للوقوف على مستواهن الفني والبدني، والعمل على تطوير قدراتهن التحكيمية بما يتناسب مع متطلبات إدارة مباريات دوري الكرة النسائية.

ويأتي المعسكر ضمن جهود رفع مستوى تأهيل الحكمات وتطوير أدائهن، من خلال التركيز على الجوانب القانونية والفنية والبدنية، بما يساعدهن على التعامل مع مختلف المواقف التحكيمية.

لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم لجنة الحكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف محمد أبو خاطر فيفا

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