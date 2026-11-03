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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيات توبولينو.. أصغر سيارة كهربائية من العلامة الإيطالية في العالم

فيات توبولينو
فيات توبولينو
صبري طلبه

تقدم فيات توبولينو نموذجًا مختلفًا للسيارات الكهربائية صغيرة الحجم، إذ تنتمي إلى فئة الهاتشباك، وتعد أصغر سيارة كهربائية تحمل شعار العلامة الإيطالية.

وتعتمد السيارة على تصميم عصري بأبعاد محدودة، يركز على سهولة الحركة في الشوارع المزدحمة وإمكانية الوصول إلى المساحات الضيقة، مع باقة من التجهيزات.

فيات توبولينو

أبعاد فيات توبولينو 

تأتي فيات توبولينو بهيكل مدمج يساعدها على التحرك بسهولة في الشوارع الضيقة، ويبلغ طولها نحو 2,535 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,400 مم، ويبلغ ارتفاعها قرابة 1,530 مم. 

ويبلغ طول قاعدة العجلات نحو 1,730 مم، مع تصميم داخلي يستوعب شخصين، كما توفر مساحة تخزين أمامية تصل إلى 63 لترًا، يمكن الاستفادة منها في وضع الأغراض الشخصية والاحتياجات الخفيفة.

فيات توبولينو

تصميم يجمع بين الطابع الكلاسيكي واللمسات الحديثة

تعتمد توبولينو على مظهر مختلف عن السيارات الكهربائية المعتادة، حيث تجمع خطوطها بين البساطة والطابع المستوحى من السيارات الصغيرة ذات التصميم الكلاسيكي، مع تفاصيل حديثة.

وتظهر المصابيح الأمامية الدائرية ضمن أبرز ملامح الواجهة، بينما تأتي بعض التفاصيل الخارجية بلمسات لامعة، إلى جانب أغطية للعجلات بتصميم مستوحى من الطابع القديم.

وتتوفر السيارة بتكوينات خارجية مختلفة، من بينها نسخة بسقف زجاجي بانورامي، وأخرى بسقف قماشي قابل للفتح، مع اختلاف بعض التفاصيل والتجهيزات بحسب الفئة. 

فيات توبولينو

تجهيزات سيارة فيات 

تضم فيات توبولينو مجموعة من التجهيزات حيث تضم المقصورة مقعدين، ومساحات مخصصة لحفظ الأغراض، وشاشة عدادات رقمية لعرض المعلومات الأساسية المتعلقة بالقيادة، كما يمكن الاستفادة من تطبيق توبولينو للهواتف الذكية في بعض الوظائف المرتبطة بالاتصال والمعلومات والترفيه.

فيات توبولينو

محرك فيات توبولينو

تعتمد فيات توبولينو على محرك كهربائي واحد، يعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وترسل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام الدفع الأمامي.

وتصل القوة الاجمالية للسيارة نحو 8.2 حصان، مع عزم دوران يبلغ 44 نيوتن متر، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 45 كم في الساعة، وهو ما يضعها ضمن فئة المركبات الكهربائية الخفيفة ذات السرعات المحدودة. 

وتحصل توبولينو على طاقتها من بطارية ليثيوم أيون بسعة 5.4 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 75 كيلومترًا وفق دورة القياس المعتمدة WMTC، ويبلغ متوسط استهلاك الطاقة المعلن نحو 8 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر.

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