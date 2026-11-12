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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-11-2026 والقنوات الناقلة

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
رباب الهواري

تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2026، إقامة عدد كبير من المباريات المهمة والقوية في مختلف البطولات والمسابقات، وسط اهتمام جماهيري كبير بمتابعة أبرز المواجهات المنتظرة على المستويين الأوروبي والأفريقي.

وتتصدر مباريات اليوم المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي إيطاليا وفرنسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، إلى جانب مواجهة إنجلترا وكرواتيا، التي تعد من أبرز مباريات اليوم.

كما تشهد التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية إقامة مجموعة من المواجهات القوية، أبرزها لقاء السنغال والسودان، ومباراة كوت ديفوار وجامبيا، بالإضافة إلى مواجهة الكاميرون وناميبيا، في ظل المنافسة القوية على بطاقات التأهل للبطولة القارية.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم والقنوات الناقلة

* تركيا ضد بلجيكا – الساعة 7 مساءً – قناة beIN Sports HD 1.
* أرمينيا ضد قبرص – الساعة 7 مساءً – قناة beIN Sports HD 5.
* إيطاليا ضد فرنسا – الساعة 9:45 مساءً – قناة beIN Sports HD 1.
* التشيك ضد إسبانيا – الساعة 9:45 مساءً – قناة beIN Sports HD 4.
* إنجلترا ضد كرواتيا – الساعة 9:45 مساءً – قناة beIN Sports HD 3.
* ألبانيا ضد فنلندا – الساعة 9:45 مساءً – قناة beIN Sports HD 5.
* سان مارينو ضد بيلاروسيا – الساعة 9:45 مساءً – قناة beIN Sports HD 6.
* الجبل الأسود ضد لاتفيا – الساعة 9:45 مساءً – قناة beIN Sports HD 8.

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة

* غانا ضد الصومال – الساعة 5 مساءً – قناة beIN Sports HD 2.
* غينيا ضد إريتريا – الساعة 6 مساءً – قناة beIN Sports XTRA 2.
* الكونغو الديمقراطية ضد سيراليون – الساعة 6 مساءً – قناة beIN Sports HD 3.
* غينيا الاستوائية ضد زيمبابوي – الساعة 6 مساءً – قناة beIN Sports HD 4.
* مدغشقر ضد غينيا بيساو – الساعة 6 مساءً – قناة beIN Sports XTRA 3.
* كوت ديفوار ضد جامبيا – الساعة 9 مساءً – قناة beIN Sports XTRA 1.
* بنين ضد أفريقيا الوسطى – الساعة 9 مساءً – قناة beIN Sports XTRA 3.
* الكاميرون ضد ناميبيا – الساعة 9 مساءً – قناة beIN Sports XTRA 2.
* السنغال ضد السودان – الساعة 9 مساءً – قناة beIN Sports HD 2.

وتحظى مواجهات اليوم باهتمام كبير من عشاق كرة القدم، خاصة مع تعدد المباريات القوية سواء في المنافسات الأوروبية أو التصفيات الأفريقية، وهو ما يمنح الجماهير فرصة لمتابعة يوم كروي حافل بالإثارة والندية

منتخب فرنسا اسبانيا دوري الامم الاوروبية تصفيات امم افريقيا

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