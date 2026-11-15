3 مصادر طبيعية للحصول على فيتامين سي

يلعب فيتامين سي دورًا هامًا في وظائف الجهاز المناعي، لذا فإن تناول المزيد منه قد يساعد في الوقاية من بعض الأمراض.

ويمكن للمشروبات الغنية بفيتامين سي، مثل عصير الجريب فروت وعصير البرتقال، أن تساعدك في الحصول على المزيد من هذا المضاد للأكسدة من نظامك الغذائي

مصادر فيتامين سي

- عصير الجوافة

فيتامين سي : يختلف باختلاف طريقة التحضير والعلامة التجارية

يُعد تناول المزيد من عصير الجوافة هذا طريقة أخرى لإضافة المزيد من فيتامين سي لتعزيز المناعة إلى نظامك الغذائي.

يُباع عصير الجوافة غالبًا مع مُحليات مُضافة، لذا للحصول على خيار صحي أكثر، فكّر في تحضير عصير الجوافة الطازج في المنزل، ولتقدير كمية فيتامين سي التي يُوفرها عصير الجوافة المُحضر منزليًا، تحتوي ثمرة جوافة واحدة على ما يُقارب ١٢٥ ملليغرامًا من هذا الفيتامين، أي حوالي ١٣٨٪ من القيمة اليومية المُوصى بها، وأكثر من برتقالة.

إضافةً إلى جرعة فيتامين سي، ستحصل أيضاً على وفرة من مضادات الأكسدة الأخرى مثل الليكوبين التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ودعم المناعة عن طريق مزج الجوافة والماء وقليل من المُحلي الطبيعي الذي تختاره

- عصير الاناناس

للحصول على خيار آخر غني بفيتامين سي، يُنصح بتناول عصير الأناناس، يوفر كوب واحد من هذا المشروب ما يقارب 30% من القيمة اليومية الموصى بها، بالإضافة إلى عناصر غذائية أساسية أخرى مثل حمض الفوليك وفيتامين ب والمنغنيز.

علاوة على ذلك، يتكون عصير الأناناس من 85% ماء، مما يجعله خيارًا مرطبًا للغاية، كما ستحصل على مجموعة من المركبات النباتية المضادة للأكسدة الموجودة في الأناناس، بما في ذلك الفلافونويدات والبروميلين ، وهو إنزيم يحتوي على خصائص قوية مضادة للالتهابات لدعم صحة المناعة.

نصائح أخرى للحصول على المزيد من فيتامين سي

إليك بعض الطرق السهلة لإضافة المزيد من فيتامين سي إلى نظامك الغذائي لأغراض تعزيز صحة المناعة:

تناول الكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة ، فهي أفضل مصادر فيتامين سي.

لاحظ أن فيتامين ج قابل للذوبان في الماء وحساس للحرارة ، لذا فإن الطهي يمكن أن يقلل من محتواه.

اختر الخيارات المدعمة بفيتامين سي ، مثل حبوب الإفطار أو العصائر.

اختر عصائر طبيعية 100% تحتوي على القليل من السكر المضاف أو لا تحتوي عليه إطلاقاً ، لأن هذا قد يفوق الفوائد الصحية لفيتامين سي.

استشر مقدم الرعاية الصحية لمعرفة ما إذا كان تناول مكملات فيتامين سي مناسبًا لك إذا وجدت صعوبة في الحصول على كمية كافية من هذا الفيتامين من خلال نظامك الغذائي

المصدر health