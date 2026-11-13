أخبار التوك شو| مصر: أمن السعودية من أمننا القومي.. ومصطفى بكري: أدعم الرئيس السيسي ومشروعه الوطني حتى آخر لحظة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصر تواجه تحديات كبيرة| مصطفى بكري: أدعم الرئيس السيسي ومشروعه الوطني حتى آخر لحظة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تواجه تحديات كبيرة خلال المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن إلقاء الاتهامات جزافًا واستغلال حالة الاحتقان أمر سهل، لكنه لا يخدم مصلحة الوطن في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

مصر تشدد على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

أدانت مصر، استمرار الاعتداءات على الأراضي السعودية، حسبما افادت قناة “إكسترا نيوز” في خبر عاجل.

اجتماعات مباشرة بين الحكومة والشركات الأجنبية والقطاع الخاص.. تحركات لتعزيز الاستثمار والتجارة في مصر

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي تستضيفه القاهرة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 من الشهر الجاري، يتضمن إلى جانب الجلسات الرسمية سلسلة من الاجتماعات غير الرسمية على هامش الفعاليات، تجمع بين الحكومة والشركات الأجنبية المشاركة وممثلي القطاع الخاص المصري.



الأوقاف: دولة التلاوة يسهم في مكافحة التطرف بتذوق الجمال

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن برنامج «دولة التلاوة» يتجاوز فكرة اكتشاف المواهب القرآنية، ليقدم إسهامًا إيجابيًا في مواجهة التطرف، من خلال ترسيخ تذوق الجمال والتفاف الجمهور حول محتوى إيجابي يرتبط بفنون تلاوة القرآن الكريم.

جامعة الدول العربية: ندعم ما تتخذه السعودية من إجراءات مشروعة لحماية أراضيها ومواطنيها

أعربت جامعة الدول العربية، عن إدانتها الشديدة لاستمرار الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

8 عقود من الريادة.. صناعة الدواء المصرية تؤمن 91% من احتياجات السوق المحلية

تُعد صناعة الدواء في مصر إحدى أقدم وأعرق القطاعات الصناعية الحيوية في المنطقة، إذ تمتد جذورها التاريخية إلى عام 1939 لتشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الدوائي والصحي القومي.

بعد تعرضه للتنمر.. ياسمين عز تدافع عن حارس سمنود: عايزة أشوف المانيكان اللي بيكتب وزنك كام؟

قالت الإعلامية ياسمين عز، إن حارس مرمى نادي سمنود، أحمد خير، تعرض للتنمر والسخرية بسبب شكله ووزنه، عقب خسارة فريقه أمام نادي زد بخمسة أهداف مقابل هدف في كأس مصر.

مستشار الرئيس الفلسطيني: جرائم الاحتلال تشمل الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إنّ الجهات الدولية كان يجب أن تبادر منذ وقت طويل إلى تحريك القضايا والتحرك الجدي لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أنّ الجرائم الإسرائيلية لم تبدأ بالأمس أو اليوم، وإنما ترتكبها إسرائيل على مدى عقود.

الكرملين: بوتين سيبحث مع ترامب تسوية الأزمة الأوكرانية خلال لقائهما بالصين

أكد الكرملين، أن مقترحات إرسال قوة أوروبية إلى أوكرانيا هي “وصفة لحرب لا تنتهي”، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

بالقرب من البيت الأبيض.. حادث إطلاق نار في أحد أحياء واشنطن

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ حادث إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الأمريكية واشنطن أسفر عن تعرض 4 أشخاص لإطلاق النار، موضحاً أنّ مثل هذه الحوادث أصبحت شبه يومية ومعتادة في عدد من أحياء العاصمة الأمريكية.