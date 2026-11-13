الحكومة تعلن موعد تطبيق زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس.. ومصطفى بكري: اتحبست عشان مصر 3 مرات| توك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

القومي للتغذية: خبز الحبة الكاملة لا يناسب الجميع و مينفعش نروج لهذه الفكرة

أكدت الدكتورة أميرة نصار استشاري الصحة العامة بالمعهد القومي للتغذية، أنه لا يوجد نظام غذائي واحد مناسب للجميع ودورنا هو رفع الوعي الغذائي للمواطن .



فاروق فلوكس: تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي أسعد قلبي

أعرب الفنان فاروق فلوكس عن سعادته الكبيرة بالتقدير الذي حظي به خلال مهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدًا أن هذه اللفتة أسعدت قلبه كثيرًا وجعلته يشعر بفرحة كبيرة، بعد مسيرة فنية طويلة مليئة بالعمل والعطاء.



الحكومة: تطبيق زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس سيكون في الأغلب أول يوليو 2027

أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل بحث ومناقشة جميع التكليفات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر.



الأوقاف: دولة التلاوة يسهم في مكافحة التطرف بتذوق الجمال

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن برنامج «دولة التلاوة» يتجاوز فكرة اكتشاف المواهب القرآنية، ليقدم إسهامًا إيجابيًا في مواجهة التطرف، من خلال ترسيخ تذوق الجمال والتفاف الجمهور حول محتوى إيجابي يرتبط بفنون تلاوة القرآن الكريم.



مصطفى بكري: اتحبست عشان مصر في 81 و94 و2003.. والبلد يحتاج إلى التكاتف لمواجهة التحديات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه “أنا اتحبست عشان مصر في 81 و94 و2003، والنهاردة بلدنا بتواجه تحديات ولازم كلنا نبقى معاها، مضيفًا أن من السهل أن يتحول البعض إلى عنصر تخريبي أو يزايد على الدولة، دون إدراك لحجم التحديات التي تواجهها البلاد”.



إحنا مش بنطبل إحنا بندعم بلدنا مش أشخاص.. مصطفى بكري يرد على منتقدي دعم الدولة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تواجه تحديات كبيرة خلال المرحلة الراهنة، في ظل ظروف دقيقة تتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي والمسؤولية في التعامل مع مختلف القضايا.

مصر تواجه تحديات كبيرة| مصطفى بكري: أدعم الرئيس السيسي ومشروعه الوطني حتى آخر لحظة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تواجه تحديات كبيرة خلال المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن إلقاء الاتهامات جزافًا واستغلال حالة الاحتقان أمر سهل، لكنه لا يخدم مصلحة الوطن في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.



ياسمين عز تسخر من شائعة نهاية العالم: اعملي لجوزك العشاء الأخير

سخرت الإعلامية ياسمين عز من انتشار خبر قديم يعود إلى عام 1960، جرى تداوله بكثافة خلال اليومين الماضيين، ويزعم أن نهاية العالم ستكون غدًا الجمعة 13 نوفمبر 2026.



المطابع الأميرية: ننفرد بالتأمين الحصري للوثائق والمحررات الرسمية باستخدام تقنية الحبر الممغنط

أكد أشرف إمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، أن عمال الهيئة حققوا إنتاجية تفوق الطاقات القصوى المخططة للشركات العالمية المنتجة للماكينات.



بوتين: أشكر ترامب على تسهيل التواصل بين روسيا وأوكرانيا

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تسهيل التواصل بين روسيا وأوكرانيا، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



8 عقود من الريادة.. صناعة الدواء المصرية تؤمن 91% من احتياجات السوق المحلية

تُعد صناعة الدواء في مصر إحدى أقدم وأعرق القطاعات الصناعية الحيوية في المنطقة، إذ تمتد جذورها التاريخية إلى عام 1939 لتشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الدوائي والصحي القومي.



مصر تشدد على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

أدانت مصر، استمرار الاعتداءات على الأراضي السعودية، حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل .