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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي ماهر بيكمل المسيرة.. إبراهيم فايق يدافع عن حسام حسن: حقق إنجازًا بنسبة نجاح 100%

علي ماهر
علي ماهر
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

علق الإعلامي إبراهيم فايق على الظهور الأول لعلي ماهر في القيادة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا لحسام حسن، مؤكدًا أن الإشادة بالتجربة الجديدة لا تعني التقليل مما قدمه الجهاز الفني السابق مع الفراعنة.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية: «مش كل كلمة إيجابية تتقال عن علي ماهر في الإدارة الفنية معناها إن كابتن حسام حسن مكانش بيعمل كده، حسام حسن عمل إنجاز نسبة نجاحه 100%، الراجل ده عمل الـ100% مع منتخب مصر، وعلي ماهر بيكمل المسيرة دلوقتي».

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره تحت قيادة علي ماهر بتحقيق فوز كبير على نظيره منتخب مالاوي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشهدت المباراة الظهور الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية للفراعنة، بعدما تولى المهمة خلفًا لحسام حسن، ليواصل المنتخب مشواره في التصفيات بانتصار جديد.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره مالاوي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

- منتخب مصر: 7 نقاط.
- منتخب أنجولا: 4 نقاط.
- منتخب مالاوي: 3 نقاط.
- منتخب جنوب السودان: دون رصيد من النقاط.

الإعلامي إبراهيم فايق لمنتخب مصر لحسام حسن علي ماهر حسام حسن

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