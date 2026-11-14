مفاجآت للموظفين.. الموعد الرسمي للوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه

يشهد الجهاز الإداري للدولة ترقبًا واسعًا بشأن خطط الحكومة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتحسين الدخول، وتستهدف الخطة تدريج رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا بحلول العام المالي 2029/2030، ليستفيد منها نحو 4.5 مليون موظف، ويأتي ذلك في إطار حزمة متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، مع التركيز على تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة وأعضاء هيئة التدريس وفق جداول زمنية محددة.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

تستهدف الحكومة تحسين مستويات دخل العاملين في الدولة، فمن المقرر أن تطبق زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو 2027، بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة.

تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فترتبط أي زيادة متعلقة بهم بقرارات المجلس القومي للأجور، الذي يدرس المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم وقدرة الشركات على تحمل الأعباء الجديدة.

ارتفاع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف

في إطار خطة الحكومة لتحسين مستويات الدخول على مدار السنوات المقبلة، تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ليصل إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030، وتعتمد آلية الوصول لهذا المستوى على زيادات تدريجية خلال السنوات المالية المقبلة، وفق الخطة التنفيذية والقرارات التي يتم إقرارها بشأن الأجور.

ارتفاع الحد الأدنى للأجور

ويأتي هذا المستهدف ضمن توجه حكومي لإعداد خطة تنفيذية تتضمن الزيادات المرتقبة في أجور العاملين بالدولة، مع تحديد نسب الزيادة وفقًا للدرجات المالية المختلفة، بما يساعد على وضع تصور واضح لتطور المرتبات خلال الفترة المقبلة.

الحد الأدنى للأجور 2026

قررت الحكومة، في وقت سابق تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 للعاملين بالدولة لتصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، وذلك بزيادة قدرها ألف جنيه مقارنة بالمستوى السابق الذي بلغ 7 آلاف جنيه.

الحد الأدنى للأجور 2026

وجاءت هذه الزيادة ضمن حزمة إجراءات حكومية تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، من خلال رفع الأجور وإقرار علاوات دورية وحوافز مالية إضافية.

إقرار علاوة دورية

وتضمنت الحزمة إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، و15% للعاملين غير المخاطبين بالقانون، بما يضمن استفادة الفئات المختلفة من الزيادات المقررة وفقًا للقواعد المنظمة لكل فئة.

الفئات المستفيدة من زيادة المرتبات 2026

شملت زيادة المرتبات قطاعات واسعة من العاملين بالدولة: «مليون معلم يعملون بقطاع التعليم والأزهر الشريف، إلى جانب نحو 640 ألف عامل بالقطاع الطبي، فضلًا عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة».

الفئات المستفيدة من زيادة المرتبات

وتضمنت حزمة تحسين الدخول زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب إقرار حوافز إضافية لبعض الفئات، وفقًا للضوابط التي حددتها الحكومة.