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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشرة أخبار التوك شو | رسالة مهمة من مصطفى حسني لـ محمد عبد الرحمن الخولي في «دولة التلاوة».. وأحمد موسى: معندناش حد زي محمد صلاح في مصر

نشرة أخبار توك شو
نشرة أخبار توك شو
محمود زيدان

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى حسني لـ محمد عبد الرحمن الخولي في «دولة التلاوة»: أجر الله كريم والقرآن يأتي شفيعًا يوم القيامة
قدم الداعية مصطفى حسني، عضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، رسالة إيمانية للمتسابق محمد عبد الرحمن الخولي، خلال الحلقة الثانية من المسابقة، تناول خلالها فضل القرآن الكريم وعظيم الأجر الذي يناله الإنسان من الله سبحانه وتعالى مقابل أعمال الخير والطاعات.

أحمد موسى: معندناش حد زي محمد صلاح في مصر والدنيا كلها بتتكلم عنه
علق الإعلامي أحمد موسى،  على فوز منتخب مصر بخماسية على منتخب مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا تحت قيادة علي ماهر.

ظفر أي مواطن غالي.. أحمد موسى: كامل الوزير اعتذر للمصريين عن حادث قطاري العياط

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  الفريق كامل الوزير وزير النقل عقد اجتماعا مع كل قيادات هيئة السكك الحديدية.

مدير إدارة نظم المعلومات بمكتب النائب العام: التحول الرقمي ليس رفاهية ولكنه ضرورة
 تحدث المستشار عمرو مخلوف، وكيل إدارة النيابات ومدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام، عن جهود التحول الرقمي، من خلال مركز الذكاء الاصطناعي الذي افتتحه النائب العام، بهدف التيسير على المواطنين وتعزيز ضمانات تحقيق العدالة الناجزة.

ناقد رياضي: محمد صلاح سجل 68 هدفا دوليا فقط.. وحسام حسن مازال الهداف التاريخي للفراعنة

أكد الناقد الرياضي خالد طلعت، أنه هناك مباريات في الفيفا تعتبر مباريات دولية وهناك مباريات ودية أهدافها كأنها لم تكن ولا تحسب الأهداف.

خبير علاقات دولية: غموض أزمة الطيران الأمريكي يثير الشكوك.. والهجمات السيبرانية فرضية تستحق التحقيق

انتقد الدكتور أحمد محارم، خبير العلاقات الدولية، حالة الغموض التي لا تزال تحيط بأزمة منظومة الطيران المدني في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الطيران لم تقدم تفسيرًا فنيًا واضحًا لأسباب الأزمة، وجاءت في معظمها متسرعة وخالية من التفاصيل الدقيقة.

أحمد موسى: لجنة التحفظ على أموال الإخوان وجدت وثيقة بمكتب الإرشاد حددت عدد من أدى البيعة بـ 330 ألفا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن جماعة الإخوان هي الأكثر خطورة.

عضوة بحزب النهضة: استمرار الاحتجاجات في فرنسا مرشح حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة
قالت الدكتورة منال خليفة، عضوة حزب النهضة الفرنسي إن استمرار الاحتجاجات في فرنسا للأسبوع الخامس على التوالي كان متوقعا في ظل ما وصفته بالاستغلال السياسي لهذه التحركات من جانب بعض الأحزاب التي تسعى إلى إبقاء الاحتجاجات مستمرة لتحقيق أهداف سياسية.
محلل سياسي: ضرب المستشفيات في غزة يستهدف فرض واقع جديد وتهجير الفلسطينيين

أكد الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني، أن استهداف المنشآت الطبية والمستشفيات في قطاع غزة يأتي في إطار محاولات إسرائيلية لفرض واقع جديد على الأرض، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل استهداف المرافق الصحية وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية، رغم الحديث عن تثبيت وقف إطلاق النار.

خبير عسكري: جماعات الضغط في أمريكا تعرقل استخدام واشنطن أوراقها للضغط على إسرائيل

استبعد اللواء محمد عبد المنعم، الخبير العسكري والاستراتيجي، حدوث تحول جوهري في السياسات الأمريكية والإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية عقب الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدًا أن اختلاف الأحزاب والحكومات لا يعني بالضرورة تغير الأهداف والتوجهات الاستراتيجية.

 

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