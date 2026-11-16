4 من 10 لمجلس الإدارة.. هشام نصر يرد على حسين لبيب: تتناسب مع طموحه

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عدم حسمه قراره النهائي بشأن الترشح في الانتخابات المقبلة بالنادي.

وأوضح في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة مودرن إم تي أي، أنه يفكر فقط حاليا في إنجاز مهامه الحالية في النادي.

وعن وجود استياء من مجلس الزمالك بعد تصريحات حسين لبيب رئيس النادي بشأن التقييم، أضاف: "كان في البداية هناك بعض الزعل ولكن عندما علمنا قصده من هذا التصريح تخطينا الأمر".

واختتم: "الهدف من وراء تصريح حسين لبيب 4 من 10 كتقييم لمجلس الزمالك هو طموحاته حتى الآن كرئيس للنادي والمجلس هذا الرقم".