عمرو محمود ياسين يدافع عن خالد طلعت: لا داعي لذبح الرجل

دافع الفنان عمرو محمود ياسين عن الصحفي خالد طلعت، بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب تصريحاته المتعلقة بأرقام وأهداف محمد صلاح.

وأوضح عمرو محمود ياسين، في منشور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن خالد طلعت متخصص في الإحصائيات والأرقام، مشيرًا إلى أن ما دفعه للتمسك بموقفه هو حرصه على صحة المعلومات ومصداقيته المهنية، وليس الإساءة إلى محمد صلاح أو التقليل من إنجازاته.

وأضاف أنه من أشد الداعمين لمحمد صلاح، وكان يرى أن تأجيل توضيح فارق الأهداف إلى مباراة قادمة كان أفضل، حتى لا يتأثر احتفال الجمهور باللاعب، مؤكدًا أن صلاح سيتجاوز هذا الفارق في النهاية.

وشدد على أنه لا داعي للهجوم على خالد طلعت أو اتهامه باتهامات غير حقيقية، لافتًا إلى أن ما حدث كشف عن مدى حب الجمهور المصري لمحمد صلاح ومساندته له.

واختتم عمرو محمود ياسين رسالته بتمنياته بالتوفيق لحسام حسن في الفترة المقبلة، والنجاح لمحمد صلاح، مؤكدًا أن الجميع أبناء هذا الوطن ولا داعي للقسوة أو الإساءة إلى بعضهم البعض.