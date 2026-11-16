من موقع مهمل إلى منارة للمعرفة.. افتتاح مكتبة مصر العامة بشرم الشيخ بـ2000 كتاب ومكتبة متنقلة تصل إلى الوديان





افتتح اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، والسفير رضا الطيفي، مدير عام مكتبات مصر العامة، اليوم الاثنين، مكتبة مصر العامة بمدينة ، لتشكل إضافة جديدة إلى خريطة المؤسسات الثقافية بالمحافظة، وتوفر مساحة متكاملة للقراءة والتعلم وتنمية المواهب، وذلك بحضور المهندسة هبة أبو المكارم، مديرة مكتبات مصر العامة فرع جنوب سيناء، واللواء سامح متولي، رئيس مدينة شرم الشيخ.

وتفقد المحافظ أقسام المكتبة وقاعاتها المختلفة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول محتوياتها وما تضمه من كتب ومراجع، إلى جانب الأنشطة والبرامج الثقافية والتعليمية والتدريبية المخصصة لمختلف الفئات العمرية.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن افتتاح المكتبة يمثل تحقيقًا لحلم جرى إنجازه خلال فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن الموقع كان غير مستغل، وجرى تحويله إلى صرح ثقافي ومعرفي يستهدف نشر الوعي والاستنارة بين أبناء مدينة شرم الشيخ، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من الخدمات الثقافية والتعليمية المتنوعة.

وأشاد المحافظ بجهود جميع الجهات والأطراف التي أسهمت في إقامة هذا الصرح الثقافي والتدريبي، موضحًا أن المكتبة لا تقتصر على القراءة والاطلاع، وإنما تقدم منظومة متكاملة من الأنشطة والخدمات، من خلال قاعات متخصصة للقراءة والأنشطة والأطفال والموسيقى والحاسب الآلي ومنتسوري والمؤتمرات والاستقبال.

وفي خطوة تستهدف توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الثقافية، أعلن المحافظ تخصيص مكتبة متنقلة للوصول إلى أبناء الوديان والتجمعات البدوية، مشيرًا إلى أنه سيجري إعداد خطة لتحركها بين مختلف الوديان، بما يتيح وصول المعرفة والأنشطة الثقافية إلى المناطق البعيدة والتجمعات الأكثر احتياجًا.

ودعا المحافظ أهالي شرم الشيخ إلى تشجيع أبنائهم على الاشتراك بالمكتبة، والاستفادة من برامجها وخدماتها المتنوعة، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات الثقافية في بناء وعي النشء وتنمية قدراتهم ومواهبهم.

من جانبها، كشفت المهندسة هبة أبو المكارم، مديرة مكتبات مصر العامة فرع جنوب سيناء، أن قاعة القراءة تضم نحو 2000 كتاب، موزعة على 10 مجالات معرفية، تشمل المعارف العامة وعلم النفس والديانات والعلوم الاجتماعية واللغات والعلوم الطبيعية والرياضيات والفيزياء والعلوم التطبيقية والفنون والأدب والتاريخ والجغرافيا، مشيرة إلى أن القاعة تضم موسوعات ومراجع ثقافية تمثل مصدرًا مهمًا للمعرفة، خاصة لطلاب الجامعات والباحثين.

وأضافت أن المكتبة تضم قاعة للأنشطة تُقدم من خلالها دورات تدريبية في اللغات، وورشًا لتعليم المشغولات اليدوية «الهاند ميد»، إلى جانب قاعة للأطفال تستقبل الفئات العمرية من 3 إلى 15 عامًا، ومقسمة إلى ثلاثة مستويات؛ الأخضر للأطفال من 3 إلى 7 سنوات، والأصفر من 8 إلى 10 سنوات، والأحمر من 11 إلى 15 عامًا، فضلًا عن ركن للمطالعة يمكن استغلاله في تنظيم ورش لتعليم الأطفال الحرف اليدوية.

وأوضحت أن المكتبة تشمل كذلك قاعة للموسيقى، وأخرى للحاسب الآلي، وقاعة لمنتسوري تستهدف تنمية المهارات الرياضية والتعليمية والحياتية والحسية لدى الأطفال، وتعزيز قدراتهم في مجالات الفنون والثقافة، بالإضافة إلى قاعة للمؤتمرات وقاعة للاستقبال.

وشهدت احتفالية الافتتاح فقرات فنية وثقافية متنوعة، تضمنت عرضًا لكشافة كنيسة السمائيين، وفقرات لكورال مدارس شرم الشيخ، وإلقاء عدد من القصائد الشعرية، وفقرات وطنية، إلى جانب عروض قدمها كورال قصر ثقافة شرم الشيخ، في أجواء احتفالية عكست أهمية الحدث ودور الثقافة والفنون في إثراء الحياة المجتمعية.