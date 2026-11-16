سياح يستغلون توقف الطريق بسبب الشبورة المائية لممارسة التمارين الرياضية

شهد أحد الطرق موقفًا طريفًا، بعدما استغل عدد من السياح توقف حركة المرور بسبب الشبورة المائية، في أداء بعض التمارين الرياضية، بدلًا من إضاعة الوقت في الانتظار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ممارسة السياح للرياضة على جانب الطريق، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا، وعكس حرصهم على استغلال الوقت بشكل إيجابي.

وأظهر الفيديو السياح وهم يؤدون مجموعة من التمارين والحركات الرياضية خلال فترة التوقف، وسط أجواء من المرح والتفاعل، في تصرف لفت الأنظار، وحظي بإعجاب المتابعين الذين أشادوا بروحهم الإيجابية وحرصهم على عدم إهدار الوقت.