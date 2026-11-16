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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اتحاد شركات التأمين: حملة التوعية بالتأمين تحقق 27 ألف إعلان تلفزيوني و3 ملايين متابع عبر السوشيال ميديا

اموال
اموال
عادل نصار

قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إن مشاركة ممثلي 32 دولة في ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين تعكس قدرة مصر على تنظيم مؤتمرات دولية بصورة مستمرة سنوياً، وتؤكد ما تمتلكه من أماكن وإمكانات لاستضافة مثل هذه الفعاليات، مشيراً إلى أن مدينة شرم الشيخ تحظى بمكانة خاصة لدى المشاركين لما تتمتع به من أجواء وتسهيلات.

وأضاف، في لقاء مع علاء محمد مراسل قناة "إكسترا نيوز"، في حلقة اليوم من برنامج "مال وأعمال"، تقديم الإعلامي محمد المهدي، أنّ التسهيلات التي تقدمها محافظة جنوب سيناء تمثل عاملاً مهماً في نجاح الملتقى، كما أن حضور المحافظ في الافتتاح والكلمة التي ألقاها يشجعان المشاركين على الحضور إلى شرم الشيخ، إلى جانب البروتوكول المقرر توقيعه معه.

وأوضح أن وصول ممثلي 32 دولة إلى مصر بأمان، وإقامتهم في الفنادق، ومشاركتهم في جميع فعاليات الملتقى، وشعورهم بالسعادة لوجودهم في أجواء شرم الشيخ، يبعث برسالة طمأنينة إلى العالم بشأن الأوضاع في مصر، مؤكداً أن هذه الرسالة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى التأكيد على الاستقرار والأجواء التي تعيشها البلاد.

وأشار إلى أن اتحاد شركات التأمين يعتزم مواصلة حملة التوعية التي أطلقها العام الماضي، موضحاً أن الاتحاد أعلن خلال الجلسة الافتتاحية انضمام شخصيتين جديدتين إلى الحملة، هما "وعد وسند"، لاستخدامهما بصورة رقمية في الوصول إلى أعداد أكبر من المواطنين.

ولفت إلى أن حملة التوعية حققت انتشاراً من خلال عرض 27 ألف إعلان عبر شاشات التلفزيون، وهو ما يمثل خطوة مهمة في نشر ثقافة التأمين، مشيراً إلى أن الاتحاد رصد أيضاً انتشاراً أكبر وسرعة في الوصول إلى الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بلغ عدد متابعي الحملة عليها 3 ملايين متابع.

وأكد أن إضافة شخصيتي "وعد وسند" من شأنها زيادة أعداد المشاهدين والمتابعين للحملة، موضحاً أنه سيجري استخدامهما لتقديم رسائل توعوية تتناول مختلف أنواع التأمين، والتعريف بها وبأهميتها، بما يساعد على إيصال ثقافة التأمين إلى أكبر عدد ممكن من المصريين.

شركات التأمين علاء الزهيري اتحاد شركات التأمين ملتقى شرم الشيخ للتأمين

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