قال مارك توث الخبير في شؤون الأمن القومي الأمريكي، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتوقع أن تشهد الأزمة مع إيران تطورات حاسمة في وقت قريب، مشيرًا إلى أنه يسعى في المرحلة الحالية إلى إظهار قدر من الصبر، بالتزامن مع ممارسة ضغوط اقتصادية على طهران، من خلال فرض حصار اقتصادي وإغلاق بعض المسارات في البحر الكاريبي، إلى جانب التعامل مع ملفات أخرى تتعلق بأفغانستان وباكستان.

وأضاف في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ترامب يسعى إلى الوصول إلى نهايات وحلول لعدد من الملفات، لكنه لا يعتقد أن الأمور ستنتهي قريبًا، موضحًا أن الرئيس الأمريكي يمارس ضغوطًا اقتصادية في الوقت الحالي لإظهار قوته.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد حلولًا عسكرية وهجمات عسكرية أيضًا، خاصة مع اقتراب حاملة الطائرات "واشنطن"، لافتًا إلى أن وجود حاملتي طائرات بالقرب من إيران يمثل تطورًا لم يحدث من قبل، ويعكس الحسابات التي تجريها إدارة ترامب للتعامل مع الأزمة من خلال المسارين الدبلوماسي والعسكري.

وأوضح أن سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس في يناير المقبل قد تدفعهم إلى العمل على وقف التمويل الذي يستخدمه ترامب في هذه الحرب، وكذلك التمويل المرتبط بتحركاته العسكرية ضد إيران بوجه عام.

وفيما يتعلق بقواعد الاشتباك الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران، في ضوء قصف واشنطن موقعًا لإطلاق الصواريخ في جزيرة قشم، ورد طهران باستهداف قاعدة علي السالم في الكويت ومواقع في البحرين، وصف توث الأمر بأنه سؤال مهم وكبير، موضحًا أن القيادة المركزية الأمريكية تتولى العمل وفق قواعد اشتباك محددة، وتستخدم حاملة الطائرات والرادارات في تنفيذ عملياتها واستهداف مواقع مختلفة، من بينها الموقع الذي تعرض للقصف في جزيرة قشم.

وأردف، أن إيران استهدفت بدورها مواقع في البحرين والكويت، معتبرًا أن هذه التحركات تكشف عن وجود حدود معينة تتحرك الولايات المتحدة في إطارها خلال المواجهة.